35 yaşındaki aktör, sevgilisinden şiddet gören kıza yardım ederken öldürüldü

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki tiyatro oyuncusu Adam Turck, köpeğini gezdirdiği sırada tanımadığı bir kadını kurtarmak isterken vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Richmond kentinin tarihi Church Hill bölgesinde Cumartesi sabahı meydana geldi. Turck, yolda yürürken 19 yaşındaki bir gencin sevgilisiyle kavga ettiğini gördü. Çiftin arasına girip tartışmayı sonlandırmak isteyen oyuncu, genç adamın sırt çantasından çıkardığı silahla vuruldu. Saldırgan daha sonra silahı kendisine doğrultarak ateş etti.

Polis, sabah saat 10.17'de olay yerine ulaştığında her ikisi de ağır yaralıydı. Turck, organlarının bağışlanabilmesi için bir süre yaşam destek ünitesine bağlı tutuldu. Ailesi, "Onun sayesinde hayata dönenler, bir kahramanın ruhunu taşıyacak" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Richmond'un tiyatro sahnesinin tanınan isimlerinden olan Turck, aynı zamanda spor tutkunu ve yardımsever kişiliğiyle biliniyordu. Arkadaşları, onun başkasını korumak için hayatını riske atmasına şaşırmadıklarını söyledi. Oyuncu Ruth Hedburg, "Sonuç trajik ama fırsatı olsa yine aynısını yapardı" dedi.

Turck, kısa süre önce Smoke: A Comedy of Horrors adlı oyunda rol almış, sonbaharda sahnelenecek Dracula: A Comedy of Horrors için hazırlık yapıyordu. Spor salonu sahibi Kerish Raie, "Adam sadece sahne ve spor dünyasında değil, bu dünyada da büyük bir boşluk bıraktı. Dünya artık daha karanlık" ifadelerini kullandı. Virginia Repertory Theatre ise onu "ışığıyla etrafını aydınlatan, tutkulu ve cesur bir sanatçı" olarak andı.