4 aylık bebek 10 kiloyu geçti, istismar ile suçlanan anne isyan etti - Son Dakika
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4 aylık bebek 10 kiloyu geçti, istismar ile suçlanan anne isyan etti

4 aylık bebek 10 kiloyu geçti, istismar ile suçlanan anne isyan etti
16.07.2025 11:27  Güncelleme: 11:24
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ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki Maci Mugele, dört aylık oğlu Gunner'ın kilolu olması nedeniyle sosyal medyada eleştiriliyor. 10,2 kilo ağırlığındaki bebek için bazı kişiler, annenin çocuk istismarı yaptığını iddia etti.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki Maci Mugele, dört aylık oğlu Gunner'ın kilolu olması nedeniyle sosyal medyada linç ediliyor. Yaklaşık 10,2 kilo (22,5 pound) ağırlığındaki bebek için bazı kişiler, annenin "çocuk istismarı" yaptığını iddia etti.

Mugele'nin TikTok'ta paylaştığı ve 20 milyondan fazla izlenen videoda, oğlunu kucağında taşırken "4 aylık, yüzdelik dilimin dışında bir bebek – 10 kiloluk saf kas" yazılı bir not da yer alıyordu.

Ancak sevimli olduğunu düşündüğü bu paylaşım, beklediği gibi karşılanmadı. Yorumlarda "Bu çocuk şeker hastası olabilir mi?", "Bu resmen istismar" gibi eleştiriler yer aldı. Bazı kullanıcılar, "Ozempic" (zayıflama ilacı) gibi ifadelerle de dalga geçti.

Mugele ise bu tepkiler karşısında büyük şaşkınlık yaşadı:

"İnsanların bu görüntüyü tatlı bulacağını düşündüm. Ama ne kadar kötü niyetli insanlar olduğunu görmek beni üzdü. Bunları bir bebek hakkında bu kadar rahatça yazmaları şoke edici."

Genç anne, oğlunun sağlıklı olduğunu vurguluyor. Doktorların da Gunner'ın kilosundan endişe etmediğini söylüyor:

"Doğduğundan beri hep yaşıtlarından iri oldu. Karnım hamilelik boyunca hep normalden büyüktü. Doğumda da 3,6 kilo civarındaydı, ama sonrasında hızla kilo aldı."

Mugele, bebeğini sadece acıktığında beslediğini ve bunun "istismar" olarak görülmesini anlamadığını da ekliyor.

"Gunner doğduğundan beri ortalama bir bebekten biraz daha fazla yiyor. Ama doktorlar bunun sorun olmadığını söylüyor."

Sosyal medyada destek verenler de oldu. NFL takımı Tampa Bay Buccaneers, Gunner'a esprili bir şekilde "saha için şimdiden rezerve ediyoruz" yorumunu yaptı. Başka takipçiler ise "İri bebekler çok tatlı", "Bu bebek harika görünüyor" gibi olumlu yorumlar paylaştı.

Mugele son olarak şunu söylüyor:

"Doktorlar onun tamamen sağlıklı olduğunu söylüyor. Bu yüzden başka insanların kötü yorumları beni ilgilendirmiyor."

4 aylık bebek 10 kiloyu geçti, istismar ile suçlanan anne isyan etti
4 aylık bebek 10 kiloyu geçti, istismar ile suçlanan anne isyan etti
4 aylık bebek 10 kiloyu geçti, istismar ile suçlanan anne isyan etti
4 aylık bebek 10 kiloyu geçti, istismar ile suçlanan anne isyan etti

Amerika Birleşik Devletleri, Aile İçi Şiddet, Sosyal Medya, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 4 aylık bebek 10 kiloyu geçti, istismar ile suçlanan anne isyan etti - Son Dakika

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