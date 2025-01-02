400 öğrencinin katıldığı yılbaşı partisine polis baskını - Son Dakika
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400 öğrencinin katıldığı yılbaşı partisine polis baskını

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İstanbul Sarıyer'de üniversite öğrencileri tarafından bir yalıda düzenlenen yılbaşı partisine polis baskını düzenlendi. Partiye katılan yaklaşık 400 kişinin çıkarıldığı yalı, kaçak işletildiği gerekçesiyle zabıta tarafından mühürlendi.

02.01.2025 12:52  Güncelleme: 13:07
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Sarıyer'de Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü'nün bir yalıda düzenlediği yılbaşı partisi, polis tarafından basıldı. Partiye katılan yaklaşık 400 öğrencinin çıkarıldığı yalı, kaçak işletilmesi nedeniyle zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, 1 Ocak'ta Merkez Mahallesi Meserburnu Caddesi'ndeki bir yalıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü, üniversite öğrencilerine bilet fiyatları 650 ile 850 lira arasında değişen yılbaşı partisi organizasyonu yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından 'Yalıda Yılbaşı Partisi' olarak duyurulan etkinlik için yaklaşık 400 öğrenci online satış platformundan bilet aldı.

400 öğrencinin katıldığı yılbaşı partisine polis baskını

YALIYA POLİS BASKINI

Bileti alan öğrencilerin gelmesiyle yılbaşı partisi düzenlendi ancak gecenin ilerleyen saatlerinde polis ekipleri, zabıta ekipleriyle birlikte yalıya baskın düzenledi. Zabıta ekipleri yaptığı çalışmada yalının umuma açık bir yer olmadığını, alkol satış belgesi, gerekli güvenlik tedbirleri ve işletme ruhsatı olmadığını tespit etti. Yapılan işlemler sonucunda organizasyonu yapan kulübün yalıyı, günlük ev kiralanan online bir siteden kiraladığı ve ruhsatında da ofis olarak göründüğü ortaya çıktı.

400 öğrencinin katıldığı yılbaşı partisine polis baskını

İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler düzenlenen partiyi bitirirken, alkol satış belgesi olmamasına rağmen satışa hazır 20 adet alkol dolu şişe ve 80 adet boş alkol şişesi de ele geçirildi. Yapılan inceleme sonucunda C.G. ve partiyi organize eden üniversite kulübü organizatörü, 'dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı. Partiye katılan öğrenciler ise yalıdan tahliye edildi. İşletme, belediye ekiplerince mühürlenirken polis olayla ilgili sorularıma başlattı.

400 öğrencinin katıldığı yılbaşı partisine polis baskını

İstanbul, Sarıyer, Yılbaşı, 3-sayfa, Eğitim, Zabıta, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 400 öğrencinin katıldığı yılbaşı partisine polis baskını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser:
    Her birine 200 bin lira ceza kesin akılları başlarına gelsin 38 43 Yanıtla
  • Murat:
    iyi olmuş 24 27 Yanıtla
  • oktay sayar:
    buna benzer bir film vardı,kesin yalı sahibinin haberi yoktur 29 0 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    darbeli matkap filmini çevirdiler sanırım 11 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    Oh Eğlence Var Beşiktaş Gibi 7 1 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Ümmet çocukları 2 4 Yanıtla
  • Yunus Kaba:
    AK gençlik 0 0 Yanıtla
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