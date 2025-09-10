5 yaşındaki kız dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

5 yaşındaki kız dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

Haberin Videosunu İzleyin
5 yaşındaki kız dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti
10.09.2025 14:52  Güncelleme: 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
5 yaşındaki kız dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti
Haber Videosu

Ankara'da kayınpederi tarafından öldürülen Başak Gürkan Arslan'ın 5 yaşındaki kızı, dehşeti gözleriyle gördü. Küçük kız, ''Babam tuttu, dedem annemi kesti. Annemin kanları yerlerdeydi, boğazındaki kemikleri gördüm'' diyerek yaşananları anlattı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 5 yaşındaki kızının önünde kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürülen Başak Gürkan Arslan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede kadın cinayetlerine tepki gösterilirken, aile adalet çağrısı yaptı.

KAYINPEDER MUTFAKTAN BIÇAK ALIP SALDIRDI

Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenen törende gözyaşları sel olurken, Arslan'ın kız kardeşi Yaprak Nar olay anını anlattı. Nar'ın iddiasına göre, Arslan evde kızıyla birlikteyken kayınpederi ve boşanma aşamasındaki eşi eve geldi. Kayınpeder, "Ben halledeceğim" diyerek mutfaktan bıçak aldı ve genç kadına saldırdı.

5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

"BABAM TUTTU, DEDEM DE ANNEMİ KESTİ"

Nar, küçük kızın dehşeti gördüğünü belirterek "Kardeşimin kızı, 'Babam tuttu, dedem de annemi kesti. Annemin kanları yerlerdeydi, boğazındaki kemikleri gördüm' dedi. Bütün bunlar 5 yaşındaki çocuğun gözleri önünde oldu" dedi.

5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

"ADALET İSTİYORUZ"

Yaprak Nar, ailenin cinayetten kısa süre önce boşanma ve nafaka konularını görüştüğünü belirterek, "Tamam, nafaka da vermeyin, herkes yoluna baksın dedik. Ama onlar kabul etmesine rağmen sonrasında eve gidip kardeşimi öldürdüler. Böyle bir şey kabul edilemez. Adalet istiyoruz" dedi.

5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

CENAZEDE TEPKİLER

Başak Gürkan Arslan'ın cenazesi kadınlar tarafından taşındı. Törende kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla sloganlar atıldı. Aile, cinayete hem kayınpederin hem de boşanma aşamasındaki eşin dahil olduğunu öne sürdü.

KOMŞULAR ŞAŞKIN

Site yöneticisi İhsan Kaplan, olay sırasında duydukları gürültü üzerine aşağı indiklerini ve trajediyi o anda öğrendiklerini söyledi. Kaplan, "Bu zamana kadar aile içinde herhangi bir tartışmaya şahit olmadık" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 5 yaşındaki kız dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran iddia, sokağı savaş alanına çevirdi Mide bulandıran iddia, sokağı savaş alanına çevirdi
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu
Muş’ta silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı Muş'ta silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı
Milli boksör Gizem Özer, Dünya Boks Şampiyonası’ndan diskalifiye edildi Milli boksör Gizem Özer, Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye edildi
Salça yapan kadın ölümle burun buruna geldi 4 parmağı koptu Salça yapan kadın ölümle burun buruna geldi! 4 parmağı koptu
Gökhan Gönül Fenerbahçe’ye geri döndü Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye geri döndü
Ali Koç: Tedesco ile şampiyon olacağımıza inancımız tamdır Ali Koç: Tedesco ile şampiyon olacağımıza inancımız tamdır
Finlandiyalı milletvekili 20 yıl boyunca seks işçiliği yaptığını açıkladı Finlandiyalı milletvekili 20 yıl boyunca seks işçiliği yaptığını açıkladı
Netanyahu’dan ilk açıklama Hamas’ın “Kudüs“ hamlesinin ardından saldırı talimatını vermiş Netanyahu'dan ilk açıklama! Hamas'ın "Kudüs" hamlesinin ardından saldırı talimatını vermiş
İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı
ATM’lerde para yatırma ve çekme limitleri bir kez daha değişti ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri bir kez daha değişti
’Güvenli liman’ değişti, dev bankalardan yeni yatırım tavsiyesi geldi 'Güvenli liman' değişti, dev bankalardan yeni yatırım tavsiyesi geldi

14:58
MHP’den kritik kongre öncesi Ali Koç’a tam destek: Açıklamalar peş peşe geldi
MHP'den kritik kongre öncesi Ali Koç'a tam destek: Açıklamalar peş peşe geldi
14:29
Görüntü Türkiye’den: Daha önce izlediğiniz kaza videolarını unutun
Görüntü Türkiye'den: Daha önce izlediğiniz kaza videolarını unutun
14:25
Fenerbahçe’de Tedesco sonrası beklenmedik istifa
Fenerbahçe'de Tedesco sonrası beklenmedik istifa
14:13
“Haftada 4 gün mesai“ için düğmeye basıldı: İlk etapta kamu kurumlarında denenecek
"Haftada 4 gün mesai" için düğmeye basıldı: İlk etapta kamu kurumlarında denenecek
13:49
Davinson Sanchez 6-3 biten maçta ortalığı karıştırdı
Davinson Sanchez 6-3 biten maçta ortalığı karıştırdı
13:26
Başkan olursa görevden alacak mı Sadettin Saran’dan Tedesco açıklaması
Başkan olursa görevden alacak mı? Sadettin Saran'dan Tedesco açıklaması
13:18
TES hayata geçiyor Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak
TES hayata geçiyor! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak
13:09
CHP’nin Kadıköy mitingi öncesi üst geçide ’’Kılıçdaroğlu’’ pankartı asıldı
CHP'nin Kadıköy mitingi öncesi üst geçide ''Kılıçdaroğlu'' pankartı asıldı
13:07
Fransa’daki eylemlerde 200 kişi gözaltına alındı 100 bin kişi sokağa çıkabilir
Fransa'daki eylemlerde 200 kişi gözaltına alındı! 100 bin kişi sokağa çıkabilir
12:27
Fransa’da Macron karşıtı eylemler büyüyor: Protestocuların 3 talebi var
Fransa'da Macron karşıtı eylemler büyüyor: Protestocuların 3 talebi var
11:49
Çürümüş cesetleri bulunan anne ile kızının katili 16 yaşındaki oğlu çıktı
Çürümüş cesetleri bulunan anne ile kızının katili 16 yaşındaki oğlu çıktı
11:28
AB, İsrail’e karşı harekete geçti: Yaptırım ve ticareti askıya alma konuları masada
AB, İsrail'e karşı harekete geçti: Yaptırım ve ticareti askıya alma konuları masada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2025 15:05:55. #7.12#
SON DAKİKA: 5 yaşındaki kız dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.