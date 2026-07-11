500 Milyon TL'lik Dolandırıcılık İddiası - Son Dakika
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500 Milyon TL'lik Dolandırıcılık İddiası

500 Milyon TL\'lik Dolandırıcılık İddiası
11.07.2026 10:53
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4 kişi hakkında, sıfır araç vaadiyle dolandırıcılık suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

TÜRKİYE'nin birçok ilinde siyasi bağlantıları olduğunu söyleyerek, sıfır araçları daha kısa sürede getirme vaadiyle arkadaş ortamından tanıştığı kişilerden parasını alarak 500 milyon TL'nin üzerinde dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Avukat N.E., babası Z.A., eşi T.E. ve şirket ortağı Ü.O. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Nezahat Şatoğlu, "Benim 12 müvekkilim 500 milyon TL dolandırılmış durumda. Onlarca araç alımı söz konusu. Sahte dekontlarla yetkili bayilere bu paraların gönderildiği iddia ediliyor. Bu paralar gönderilmemiş ve bu dekontların sahte olduğu savcılık tarafından tespit edilmiş durumda. Bir an önce tutukluluk kararının verilip, davalarının açılmasını ve batan şirketlerin, intihar eden insanların ahının yerde kalmamasını istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Barosu'na kayıtlı avukat N.E., arkadaş ortamından tanıştığı kişilere, siyasi bağlantıları olduğunu söyleyerek, vatandaşlara sıfır araçları daha kısa sürede getirme vaadinde bulundu. Birçok kişinin bu yöntemle 500 milyon TL üzerinde parasını alan N.E., araçları teslim etmedi. Bunun üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukat N.E., babası Z.A., eşi T.E. ve şirket ortağı Ü.Ö. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan incelemelerde N.E.'nin vatandaşlara verdiği dekontların sahte olduğu tespit edildi. Savcılıktan alınan ifadelerde N.E., "Şahıslarla kesinlikle elden para alma şeklinde bir işlem olmamıştır. Sahte dekont kesinlikle gönderilmemiştir. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Taraflar ile aramızda ilişki ticari ilişkidir. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi. Avukat N.E., eşi T.E., baba Z.A. ve şirket ortağı Ü.Ö., yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

'ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK GEZİYORLAR'

Avukat Nezahat Şatoğlu, "Bir dolandırıcılık çetesiyle Kayseri'de karşı karşıya kaldık. Bu 4 kişilik çete, hızlı bir şekilde sıfır araç temin ettiklerini iddia ederek birçok kişiyi dolandırmakta. Şu an sadece benim müvekkillerim kapsamında 12 kişi dolandırılmış durumda. Sıfır araç temin edecekleri adı altında avukatlığını kullanarak kandırmakta. İkna edilen müvekkiller hep aynı numara ve kişi tarafından, kendisini yetkili satış temsilcisi olarak tanıtan bir kişi tarafından aranmakta. Sahte proforma faturalar üretilip müvekkillere iletilmekte. Sonrasında gönderilen paralar bir anda yok olmakta. Şu an çok büyük bir dolandırıcılık içerisinde ve bu davranışlarına devam ediyor. Ellerini ve kollarını sallayarak gezmekteler. Hatta yurt dışı çıkış yasağına dahil pişkin bir şekilde, 'yurt dışına çıkmak bir yasak kapsamında değerlendirilemez, her zaman istediğim takdirde çıkabilirim. Sadece yasal yollar yok' diyerek müvekkilleri ve tarafımı tehdit etmektedir. Adaletin bir an önce tecellisini istiyoruz. Kayseri'de dolandırılan onlarca insanın, batan şirketlerin, intihar eden insanların adalet tecellisi sesini duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

'ADALETİN BİR AN ÖNCE TECELLİ ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ'

Müvekkillerinin birden fazla araç almak isterken dolandırıldığını aktaran Şatoğlu, "Benim 12 müvekkilim 500 milyon TL dolandırılmış durumda. Onlarca araç alımı söz konusu. Ücretler ödeniyor. Sahte dekontlarla yetkili bayilere bu paraların gönderildiği iddia ediliyor. Bu paralar gönderilmemiş ve bu dekontların sahte olduğu savcılık tarafından tespit edilmiş durumda. Onlarca suç duyurusunda bulunduk. 4 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi. Fakat bu karar, tarafımızca yeterli bir tedbir kapsamında değerlendirilmemekte. Şüpheliler, yurt dışı çıkış yasağını, yasal olmayan yollarla delip geçeği yönünde tehditlerde bulunmakta ve bu hususta adımlar attığı haricen edindiğimiz bilgiler kapsamındadır. Adaletin bir an önce tecelli etmesini temenni ediyoruz. Bu dolandırıcıların bir an önce tutuklanmasını ve yargılanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 500 Milyon TL'lik Dolandırıcılık İddiası - Son Dakika

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