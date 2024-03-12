6 İlde Eş Zamanlı Operasyonlarla 6 Organize Suç Örgütü Çökertildi

Ülkücü Hareketin Genel Başkanı Sinan Ateş'in Şehit Edilmesi

Ayşe Ateş'in eşi Sinan Ateş'in şehit edilmesiyle ilgili olarak yayınladığı kitapta yer alan Musa Ateş'in yazısında, oğlunun neden öldürüldüğünü anlamadığını ve kimlerin sorumlu olduğunu sorguladığı ifadeler yer alıyor. Musa Ateş, oğlunun Türk milliyetçisi olduğunu ve ülkücü harekete başkanlık yaptığını belirtiyor. Ayrıca, devletin neden şüphelileri tutuklamadığını ve Sinan'ın mahkemesinin neden başlamadığını da eleştiriyor.