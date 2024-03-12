6 İlde Eş Zamanlı Operasyonlarla 6 Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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6 İlde Eş Zamanlı Operasyonlarla 6 Organize Suç Örgütü Çökertildi

6 İlde Eş Zamanlı Operasyonlarla 6 Organize Suç Örgütü Çökertildi

İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen 'MAHZEN-9' operasyonları sonucunda, Hasan Keser, Barış Şengül, Ömer Çakır, Yakup Çabuk, Oğuz Sorguç ve Necat Koç'un liderlik ettiği 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar kapsamında elebaşları dahil olmak üzere toplamda 54 şüpheli gözaltına alındı.

12.03.2024 08:16  Güncelleme: 08:19
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6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-9" operasyonlarında; İzmir'de Hasan Keser, Kayseri'de Barış Şengül (Yılanlar), Manisa'da Ömer Çakır, Muğla'da Yakup Çabuk (Çabuklar), Diyarbakır'da Oğuz Sorguç (Yurtdışı Firar) ve Erzincan'da Necat Koç'un elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 54 şüpheli yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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