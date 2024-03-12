6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-9" operasyonlarında; İzmir'de Hasan Keser, Kayseri'de Barış Şengül (Yılanlar), Manisa'da Ömer Çakır, Muğla'da Yakup Çabuk (Çabuklar), Diyarbakır'da Oğuz Sorguç (Yurtdışı Firar) ve Erzincan'da Necat Koç'un elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 54 şüpheli yakalandı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › 6 İlde Eş Zamanlı Operasyonlarla 6 Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
Bursa'da gerçekleştirilen Şimşek operasyonunda torbacılar çatılardan kaçmaya çalışırken, gardıroplarda saklandı. Operasyon sonucunda 60 şüpheli gözaltına alındı, 41'i tutuklandı, 2 kişi ev hapsi aldı, 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi, şahısların mal varlıklarına da el konuldu.
Ayşe Ateş'in eşi Sinan Ateş'in şehit edilmesiyle ilgili olarak yayınladığı kitapta yer alan Musa Ateş'in yazısında, oğlunun neden öldürüldüğünü anlamadığını ve kimlerin sorumlu olduğunu sorguladığı ifadeler yer alıyor. Musa Ateş, oğlunun Türk milliyetçisi olduğunu ve ülkücü harekete başkanlık yaptığını belirtiyor. Ayrıca, devletin neden şüphelileri tutuklamadığını ve Sinan'ın mahkemesinin neden başlamadığını da eleştiriyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu ve Bursa merkezli yapılan narkotik operasyonunda 60 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 41 kişi tutuklandı, 2 kişi ev hapsi aldı ve 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi, şahısların mal varlıklarına da el konuldu.
Çorum'da, polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu polis otosuna çarpan ehliyetsiz sürücü yakalandı. Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanmak, ters yöne girmek, 'dur' ihtarına uymamak ve kırmızı ışıkta geçmekten toplamda 45 bin 420 TL idari para cezası uygulandı.
Çorum'da, M.T.S. (22) idaresindeki otomobil, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalama sırasında polis otosuna çarpan sürücü, Yeni İskilip Köprülü Kavşağı'nda durduruldu. Sürücüye toplamda 45 bin 420 TL idari para cezası uygulandı.
Çorum'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü kaza yerinden kaçarken, motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar otoparka çekildi. Soruşturma devam ediyor.
Çorum'un Kale Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, plakasız motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Nevşehir'de asayiş uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, uygulama yapan trafik polisine çarparak kaçtı. Kaçan sürücü olaydan kısa süre sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Araç sürücüsü yaralandı. Kaza gece saatlerinde Üstat Necip Fazıl Bulvarı Nar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Onur K., kullandığı 50 ACD 881 plakalı Ford Focus marka otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, otomobil de çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Araç sürücüsü yaralandı. Kaza gece saatlerinde Üstat Necip Fazıl Bulvarı Nar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Yaralanan sürücü Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, otomobil de çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Derince ve Gebze ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şahıstan 4'ü tutuklandı. Operasyonda 961 gram sentetik kannabinoid, 5 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
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