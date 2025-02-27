7 İlde Suç Örgütlerine Operasyon: 63 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ayrı suç örgütüne yönelik jandarma tarafından 7 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 63 şüphelinin yakalandığını ve 48'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Diyarbakır, Antalya, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ ve Gaziantep olmak üzere 7 ilde 8 ayrı suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendi. İstanbul'da S.Y. ve B.A.'nın elebaşılığını yaptığı 2 ayrı örgüt, Diyarbakır'da A.Y.'nin elebaşılığını yaptığı, Antalya'da S.Ö.'nün elebaşılığını yaptığı, İzmir'de A.K.'nin elebaşılığını yaptığı, Balıkesir'de O.K.'nin elebaşılığını yaptığı, Tekirdağ'da C.Ü.'nün elebaşılığını yaptığı, Gaziantep'te F.D.'nin elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik son iki hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 63 kişi yakalandı. Şüphelilerden 48'i tutuklanırken 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama, göçmen kaçakçılığı, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, silahlı tehdit, hükümlü, tutuklu veya gözaltına alınanın kaçmasına imkan sağlamaya teşebbüs, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, rüşvet, mala zarar verme, suç üstlenme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Ayrıca operasyonlar sonucu; 9 adet ruhsatsız tabanca, 392 kilogram toz esrar, uyuşturucu madde ve kullanma aparatları, 28 milyon TL değerinde 5 adet çek/senet ile çok sayıda cep telefonu, bellek, doküman ve kesici/delici alet ele geçirildi. - ANKARA