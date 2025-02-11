8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi - Son Dakika
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8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi

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Narin Güran'ın cinayetine ilişkin yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ağabeyi Enes Güran'ın avukatı, istinaf başvurusunda bulundu. Avukat Mustafa Demir, Enes Güran'ın hakkında verilen hükmün bozulmasını ve tahliye edilmesini talep etti. Öte yandan başvuru dilekçesindeki Hediye Güran detayı da dikkat çekti.

11.02.2025 17:56
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Narin Güran cinayetine ilişkin yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ağabey Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı istinaf başvurusunda Enes Güran'ın tahliye edilmesini istedi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında ölü bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin davada ağabey Enes Güran, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi

ENES GÜRAN'IN AVUKATINDAN İSTİNAF BAŞVURUSU

Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulmak üzere 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulundu.

Narin'in amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın dosyadaki en önemli tanık olduğu belirtilen dilekçede, "Müvekkilin kardeşleri Muhammed Emre Güran ile Eren Güran, evlerine 15:30 sonrası gelen amcasının eşi Hediye Güran, müvekkilin Malatya'daki arkadaşı Halil ve yaptığı görüşmeye ilişkin HTS kaydı, müvekkilin arkadaşları, Muhammed Yağmur, Süleyman Kaya, Yusuf Kaya, Furkan Kaya, Ufuk Kaya, yine müvekkili akşam kardeşini ararken gören, Osman Güran, Birsen Güran ifadelerinin neden esas alınmadığını gerekçeli kararda açıklamadığından eksik kaldığını ifade etmek isteriz. Tüm sanıklar açısından bu dosyanın en önemli tanığı bizce Hediye Güran'dır.

8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi

Bu tanık, sanık Nevzat Bahtiyar'ın anlatımlarının gerçek dışı olduğunu, müvekkil ve annesinin diğer iki kardeşi ile birlikte kendi evlerinde olduklarını, müvekkil ve annesinin uyuduklarını olağan dışı bir durum olmadığını, rutin işler yaptıklarını tüm detayı ile anlatmıştır" denildi.

TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Dilekçede ayrıca Enes Güran'ın hakkında verilen hükmün bozulması ve tahliyesi talep edilerek, "Yukarıda arz olunan ve resen nazara alınacak sair sebeplerle istinaf başvurumuzun kabulü ile Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28.12.2024 tarih, 2024/396 Esas ve 2024/529 Karar sayılı mahkumiyet kararının usul ve esas yönünden hukuka aykırı olması nedeniyle hükmün bozulmasına ve müvekkil sanığın beraatine müvekkilimin isnat edilen suça iştirak ettiğine dair somut bir delilin bulunmaması, ilk derece mahkemesinin ilgili ve yeterli olmayan gerekçelerle verdiği hukuka aykırı mahkumiyet kararı ile birlikte tamamen hukuki dayanaktan yoksun gerekçelerle sanığın hükmen tutukluluk halinin devam ettiği, haksız devam eden tutukluluk durumunun hem sanık müvekkil hem de ailesi yönünden telafisi imkansız zararlar doğurduğu gözetilerek müvekkilimin tutukluk durumunun öncelikli değerlendirilmesi suretiyle, tahliyesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz" ifadeleri kullanıldı.

8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi
Kaynak: DHA

Mustafa Demir, Narin Güran, 3-sayfa, Yaşam, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Sinan Zeybekler:
    şaka gibi vallahi 38 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Kafanızda nssıl bir dünya nasıl bir hayat var lan. Çocuğu katledin beraat isteyin ,bunları savunan avukata ne demeli ? 36 0 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı:
    Gerçek suçluyu ve olayın neden işlendiğini itiraf et Ondan sonra beratini talep et. 33 0 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    sizin içinizdeki zalimlik tahliye olmuş zaten bizim vergilerimiz ile kursağınıza giden lokma haram olsun 28 0 Yanıtla
  • Sezgin Günal:
    ahabak sana tahliye aşağıda sallanıyor 17 0 Yanıtla
  • Ali :
    Avukat iyi para aldi herhalde 15 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Adalet mülkün temelidir ama Neyse 11 1 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Son 30-40 dönüm tarla kaldı Avukat onu da alınca hem paraya doyacak hem de Adalet yerini bulmuş olacak...Bu davada Avukatlar ADALETE çok yardımcı oldular az bir şey daha kaldı onun için uğraşıyorlar... 12 0 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    imkansız olamaz 10 0 Yanıtla
  • Murat Karaca:
    Boş talep 10 0 Yanıtla
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