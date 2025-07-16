9 İl için Sarı Uyarı: Sağanak Yağış Bekleniyor

İçişleri Bakanlığı tarafından beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 9 il için sarı uyarı verildi.

İçişleri Bakanlığı, 16 Temmuz 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışa ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 9 il için sarı uyarı verildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Gümüşhane ve Bayburt illeri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzincan ve Ardahan illeri, Erzurum'un kuzeyi) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Bugün 15.00 - 20.00 saatleri arasında Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." - ANKARA