ABD, İran'ın Tankerini Vurdu

ABD ordusu, Basra Körfezi'ndeki uluslararası sulardan İran'ın Hark Adası'na doğru giden boş bir petrol tankerinin İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında vurularak hareket kabiliyetinin engellendiğini açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik devam eden saldırıları ve yeniden başlattığı deniz ablukasının ardından, bölgede gerilim yükselmeye devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Basra Körfezi'ndeki uluslararası sulardan İran'ın Hark Adası'na doğru giden boş bir petrol tankerinin İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında vurulduğunu duyurdu. Curaçao bayraklı "M/T Belma" isimli tankerin deniz ablukasını ihlal etmeye çalışırken yapılan çok sayıda uyarıyı görmezden geldiği vurgulanan açıklamada, ABD ordusuna ait bir hava aracının geminin bacasına "Hellfire" füzeleri ateşleyerek hareket kabiliyetini engellediği kaydedildi. Vurulan tankerin artık İran'a doğru gidemediği vurgulanarak, "ABD güçleri İran'a karşı yeniden başlatılan deniz ablukasının ilk 24 saati boyunca kurallara uyan 2 ticari geminin rotasını değiştirmiş, kurallara uymayan 1 gemiyi ise etkisiz hale getirmiştir" ifadelerine yer verildi. ABD ordusunun teyakkuz durumunu sürdürdüğü vurgulandı. - FLORIDA