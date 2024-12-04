ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü - Son Dakika
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ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü

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ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, New York'ta silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde bir konferans için otel girişindeyken maskeli bir saldırgan tarafından vurulan Thompson, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Saldırganın beyaz bir erkek olduğu ve olay yerinden bisikletle kaçtığı belirtildi. Thompson, 2021 yılından bu yana UnitedHealthcare'in CEO'su olarak görev yapıyordu.

04.12.2024 20:31  Güncelleme: 21:20
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ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson, New York'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

OTEL GİRİŞİNDE DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Polisin verdiği bilgiye göre Thompson, sabah saatlerinde Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken silahlı saldırının hedefi oldu. Maskeli olduğu ve pusuda beklediği belirtilen silahlı saldırgan, otel girişinde Thompson'ın göğsüne defalarca ateş edip olay yerinden önce koşarak daha sonra bisiklete binerek kaçtı.

ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

Acil olarak Mount Sinai Hastanesine kaldırılan Thompson'ın hayatını kaybettiği açıklandı. New York'un kalabalık yerlerinden olan Manhattan yarımadasında gerçekleşen olay sonrası polis, güvenlik kamerası görüntüleri ile şüphelinin kaçış yönünü belirledi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yetkililer, saldırganın kentin en turistik ve yoğun noktalarından biri olan Central Park'a kaçarak izini kaybettirmek istediğini değerlendirdi. Polis, görgü tanıklarına dayanarak saldırganın maske takmış beyaz bir erkek olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ABD'NİN DEV ŞİRKETİNİN CEO'SUYDU

Son 20 yıldır ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare için çalışan 50 yaşındaki Thompson, 2021 yılından bu yana CEO olarak görev yapıyordu.

ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
ABD\'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO\'su New York\'un göbeğinde öldürüldü
Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü - Son Dakika

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