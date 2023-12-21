Adana\'da 11 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adana'da polis ekipleri kamyonda yaptığı aramada piyasa değeri 11 milyon 802 bin 960 TL olan 300 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada bir kamyonda yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara olduğu tespit etti. Ekipler takip ettiği aracı Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin istikametinde durdurdu. Araçta yapılan arama çalışmalarında piyasa değeri 11 milyon 802 bin 960 TL olan 300 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayda yakalanan bir kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA