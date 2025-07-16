Adana'da 130 'Torbacı' Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 6 ilde icra edilen 'Narkokapan-Adana 2' operasyonları çerçevesinde 'torbacı' olarak tabir edilen 130 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Operasyonla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "'Narkokapan-Adana 2' operasyonumuz devam ediyor. Adana merkezli 6 ilde yaptığımız baskınlarda 130 torbacıyı yakaladık. Operasyonumuz ve yakalamalarımız devam ediyor. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 3 ay sürdü. Bu 3 ay boyunca adeta Adana'nın suç haritasını bir kez daha gözden geçirdik. Sokak sokak tarama yaptık. Şüphelileri hem teknik hem de fiziki takiple adım adım izledik. Suç teşkil eden tüm faaliyetleri delillendirdik ve düğmeye bastık. 2 bin 10 polis, 517 ekip, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA), 16 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana merkezli İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri'de operasyonlar gerçekleştirdik. Operasyonlar sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirdik. Geçen yıl 3 Haziran 2024 tarihinde yaptığımız ilk 'Narkokapan-Adana' operasyonumuzda ise 12 ayrı uyuşturucu organize suç örgütü çökertilmiş, 335 şüpheli yakalanmış, 302'si tutuklanmıştı" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerine teşekkür

Emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkürlerini ileten Bakan Yerlikaya, "Amacımız, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi hedef alarak mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları. Her sokakta, her mahallede karşılarında biz olacağız. Adana Valimizi, operasyonları koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Başkanımızı, operasyonu gerçekleştiren Adana İl Emniyet Müdürümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden zehir tacirlerine bir kez daha sesleniyorum: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz" ifadelerini kullandı. - ANKARA