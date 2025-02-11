Adana'da 3 kişi cinayete kurban gitti - Son Dakika
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Adana'da 3 kişi cinayete kurban gitti

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Adana'da sağlık ürünleri satan iş yerinde 20 yaşındaki katil 3 kişiyi öldürdü, yakalandı.

11.02.2025 09:15
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Adana'da sağlık ürünleri satan iş yerinde 3 kişi öldürüldü

Ölen kişilerin yakınları olay yerinde gözyaşına boğuldu, katil 20 yaşında çıktı

ADANA - Adana'da medikal ürünleri satan iş yerinde 3 kişiyi öldüren 20 yaşındaki şüpheli yakalandı. Ölen kişilerin yakınları olay yerinde gözyaşına boğuldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda medikal ürünler satan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Talat A. elinde çift tabanca ile iş yerine girdi. İçeri giren Talat A., çift tabanca ile mermileri bitene kadar ateş açıp otomobil kaçtı.

Açılan ateş sonucunda içeride bulunan Özgür Ozan Ekinci (43), Fuat Kalaycık ve Oğuzhan Söylemezler vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak kanlar içerisine yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri vurulan 3 kişinin de olay yerinde öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerinin ardından ölen 3 kişinin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna otopsileri yapılmak üzere kaldırıldı.

"Kaçarken yakalandı"

Talat A. cinayeti işledikten sonra otomobiliyle kaçmaya başladı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, katil zanlısının bulunduğu aracın plakasını telsiz ile merkeze bildirdi. Haber merkezi bunun üzerine PTS'leri ve KGYS kameralarını inceleyerek şüphelinin yerini tespit etti. Sarıçam ilçesine bağlı Hekimköy Bulvarı'nda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yolu kesti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Yunus polisleri şüpheliyi aracında kıskıvrak yakaladı. Olayda kullanılan 2 tabanca da ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken cinayetin nedeni soruşturuluyor.

Öte yandan, acı haberi alıp gelen yakınları olay yerine gelerek gözyaşına boğuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 3 kişi cinayete kurban gitti - Son Dakika

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