Adana\'da 4 kilo metamfetamin yakalattılar, "Kahve içiyorduk" savunması yaptılar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu olan M.H. (49), M.A. (28) ve M.M.'in (26) uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit etti. Söz konusu şüpheliler Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir müstakil evde kaldıkları belirlendi.

4 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Eve yapılan operasyonda yabancı uyruklu 3 şüphelide yakalandı. Evde yapılan arama çalışmalarında 12 paket halinde toplamda 4 kilo 267 gram metamfetamin ele geçirildi.

"KAHVE İÇİYORDUK UYUŞTURUCUDAN HABERİMİZ YOK"

Şüpheliler emniyetteki ifadesinde "Kahve içip, muhabbet ediyorduk. Uyuşturucudan haberimiz yok" şeklinde pişkin savunma yaptığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.