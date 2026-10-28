Adana\'da 8 gündür hastanede yaşam savaşı veren çocuğun ailesi ölüm tehdidi alıyor

Adana'da 15 yaşındaki oğulları Nurmuhammet Musaoğlu'nun silahlı saldırıda başından vurulmasının ardından hastanede iyi haber bekleyen aile, bu kez ölüm tehditleri almaya başladı. Acılı baba, daha önce söz konusu şahıslara 7-8 milyon lira verdiğini öne sürerek, tutuklanan 17 yaşındaki şüphelinin yanı sıra saldırının arkasındaki kişilerin de yakalanmasını istedi.

Olay, 19 Ekim Pazartesi günü merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi. Şahıs, kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'na (15) tabancayla ateş açıp araçla kaçtı. Başından vurulan Musaoğlu, babası Ercüment Musaoğlu tarafından hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen cinayet dedektifleri tetikçinin 17 yaşındaki A.E. olduğunu ve Mersin'e kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Tespitler doğrultusunda A.E., saklandığı Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki adreste kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.E. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

A.E.'nin, elinde tabanca ile koşup iş yerine girmesi, ardından saldırıyı yapıp kaçtığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

"Oğullardan güzel haber beklerken ölüm mesajı almaya başladılar"

Nurmuhammet'in babası Ercüment ile annesi Nursel Musaoğlu hastane bahçesinde 8 gündür yaşam mücadelesi veren oğullarından gelecek güzel haberi bekliyor. Ancak aile, bu süreçte olayın azmettiricileri tarafından yurtdışı numaralarından tehdit mesajları aldı. Mesajda, "Size kim selam verirse, onları da vuracağız. Hastane önünde bekleyin, 2 saate sizi vuracağız" ifadeleri yer aldı.

"Haraç istediler, çocuklarıma bir şey olmasın diye avcumda ne varsa verdim"

Gazetecilere konuşan baba Ercüment Musaoğlu, "Oğlum 8 gündür hayat mücadelesi veriyor. 15 yaşındaki çocuğumu başından vurdular, bunlar bir haraç çetesi" dedi. Konunun alacak-verecek meselesi olmadığını savunan Musaoğlu, "Bizden haraç istediler. Dükkanıma kurşun sıktılar. Çocuklarıma bir şey olmasın diye elimde avcumda ne varsa verdim" diye konuştu.

"Ölüm tehditleri alıyorum"

Ölüm tehditleri aldığını söyleyen baba Musaoğlu, "Aradan bir yıl geçti, bu vampirler yine beni ölümle tehdit ettiler. 'Bir emekliyim, başka gelirim yok' dedim. Bunlar da çocuğumun kafasından vurdular. Arsamı sattım, arabamı sattım. Dükkanımı kurşunlattılar. 6 çocuğum var, onlara bir şey olmasın dedim. Ölüm tehditleri alıyorum daha. Bir yıl geçti aradan, kimseden benden bir kuruş alacağı yok. Bir evim kaldı onu da size veremem dedim. Hain pusu kurup oğlumun kafasına sıktılar" diye konuştu.

"7-8 milyon TL benden aldılar, çocuklarım için verdim"

Geçtiğimiz yıl saldırganlara 7-8 milyon lira verdiğini öne süren Ercüment Musaoğlu, "7-8 milyon TL benden aldılar, çocuklarım ölmesin dedim. Geçen yıl dükkanımın kurşunlattılar, kepenkte izler hala duruyor. Hala da ölümle tehdit ediliyorum. Eve gidemiyorum, kırmızı ışıkta duramıyorum. Hastane önünde oğlum ölümle savaşırken ben de ölüm tehditleri alıyorum. Can güvenliğim yok. Bu acımız bize yetmemiş gibi, ikinci bir acı yaşatıyorlar. Bunlar bir çete, bunlar elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Tetikçiler kandırılmış çocuklardır" ifadelerini kullandı.

"Hala tehdit, herkes korkuyor"

Anne Nursel Musaoğlu ise evladı için korktuğunu söyleyerek, "O caniler buradaki insanların kanıyla beslenip hayat yaşıyorlar. Burada her gün bizim gibi insanlar acı çekiyor. Ama dile getiremiyorlar. Hala tehdit, herkes korkuyor. Hayalleri vardı, masumdu, günahsızdı hiçbir şeyden haberi yoktu. Sizin de evlatlarınız var, benim gibi bir sürü insanın canı yanıyor ama çıkıp söyleyemiyorlar" dedi.