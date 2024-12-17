Adana\'da Akaryakıt İstasyonu Cinayeti Davası

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Adana'da akaryakıt istasyonu çalışanını öldürdükleri iddia edilen akraba 5 kişinin 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşmasına devam edildi.

Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Ahmet Aslanhan, izinli olmasına rağmen 5 Ekim 2023'te gittiği Karataş Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda tuvalete girdi. İddiaya göre, bu sırada istasyonda bekleyen otomobildeki 2 kişiden kar maskeli olan 17 yaşındaki M.G., tuvaletten çıkan Aslanhan'ı başından tabancayla vurdu. Aslanhan yere yığıldı, M.G. ise kendisini bekleyen otomobile binip kaçtı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslanhan, hayatını kaybetti.

Ahmet Aslanhan'ı öldürdükleri iddiasıyla yakalanıp tutuklanan M.G., 40 yaşındaki babası Cabbar Gündoğdu, amcaları 39 yaşındaki Sezai Gündoğdu, 41 yaşındaki Mehmet Gündoğdu ve 36 yaşındaki Adnan Gündoğdu hakkında Adana 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürme' suçundan açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmaya, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istenen sanıklar ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Ses kaydı alınarak yapılan duruşmada, sanıkların savunmaları alındı.

Sanık Mehmet Gündoğdu, olay yerinde ne yaşandığını görmediğini söyledi. Akaryakıt istasyonundayken yeğeni M.G.'nin birden araçtan fırlamasıyla birlikte silah seslerinin geldiğini söyleyen Gündoğdu, "Olaydan önce yeğenim M.G.'ye silah sıkmışlardı. Evlerine gittim. Sabah narenciye kesimimiz vardı M.G.'yi sıkıntılı dönemde olduğu için yanımda götürdüm. Aracımda yakıt yoktu. Petrole yakıt almaya girdim, orada Ahmet Aslanhan'ı görünce herhangi bir şey olmasın diye arabamı çevirdim. O akşam kalaşnikoflu fotoğraflar paylaşıyordu. M.G. birden arabadan fırladı. Ardından silah sesleri gelmeye başladı. Silah seslerinden sonra M.G. tekrar koşarak arabaya geri döndü, 'amca çabuk sür beni öldürecekler' dedi. Orada ne yaşandığını görmedim. M.G.'nin üzerinde silah olduğunu bilmiyordum" diyerek tahliyesini istedi.

Cinayet zanlısı M.G. de, ölen Ahmet Arslanhan'a tabancayla ateş edenin kendisi olduğunu ancak mermilerin nasıl isabet ettiğini anlayamadığını söyledi. Olaydan önce Ahmet Arslanhan'ın oğlu Osman Arslanhan'ın kendisinden sürekli darp ve silah tehdidi ile para almaya çalıştığını iddia eden M.G., "Bu olayları korkumdan aileme söylemiyordum. Söylesem karakola şikayette bulunacaklardı. Osman'ı içeri alsalar babası beni öldürecek, babasını alsalar Osman beni öldürecekti. En son da araç ile kırmızı ışıkta durduğumda Osman araçla yanımda durup öldürmek için sıktı. Kendimi aracın boşluğuna attım bana isabet etmedi. Oradan hemen kaçtım. Yarım saat sonra gizli bir numaradan aradı, rahmetli Ahmet Arslanhan'ın sesiydi, 'ailenden birine söylersen, polise şikayet edersen, seni öldürürüz' dedi. Ailem sordu. Korkumdan bir şey söylemedim. Osman'ın bana ateş ettiğini gördüm" dedi.

Açık lise öğrencisi M.G., Ahmet Arslanhan'ı nasıl öldürdüğünü de şöyle anlattı:

"Can güvenliğim olmadığı için kendimi koruma amaçlı silah almıştım. Olay günü, babam, Adnan amcam ve babamın kuzeni Mehmet Gündoğdu, başka bir bahçeye kesmeye gidecekti. Benle Mehmet amcam da ayrı bir yere gidecektik. Arabayla evin önünden çıktık, araba yakıt olmadığı için uyarı vermeye başladı. Mehmet amcam 'arabada mazot yok giderken mazot alalım' dedi. Açık hesabımız olan petrole girdik. Petrole girer girmez bir baktım Mehmet amcam U dönüşü yaptı. 11-12 saat önce Osman bana o petrolün önünde sıktı. Ben panikledim, sağa sola baktım, kimse yoktu. En son kafamı çevirdiğimde bir baktım duvarın arkasından rahmetli olan çıktı. Beni tehdit ettikleri için kendimi o panikle arabadan attım. Rastgele elim havadayken sıktım nasıl ona isabet etti bilmiyorum. Korkudan sıktım. Geri arabaya bindim. Amcam 'ne oldu' dedi. 'Sür beni öldürecekler, sür sür' dedim. Arabayla beni oradan uzaklaştırdı. Amcam, 'sen yine bizim başımızı belaya mı soktun' diye bana kızdı. Babamı ve polisi arayacağını söyleyince köyün çıkışındaki kanalın orada elimi yüzümü yıkamam için durmasını söyledim. Amcam polisi aramaya çalışırken panik halindeydim kaçtım. Adama mermi isabet ettiğini bile görmedim, yemin ederim görmedim."

"Kar maskesi değil boyunluk"

Mahkeme Başkanı, sanık M.G.'ye yüzünde siyah renkli maske takmış halde araçta oturduğu görüntüyü sorması üzerine, "O kar maskesi değildir. Burun delikleri ve ağzı kapatan boyunluktur. Tarlada kamyon sürdüğüm için yeşil sinekler var. Onlar burun deliklerinden ve ağızdan kaçmasın diye boyunluğu örtüyoruz. Kesinlikle o maske değil, onu ben her araziye gittiğimde kullanıyorum" dedi.

Sanık M.G.'nin babası Cabbar Gündoğdu ise narenciye bahçesine giderken bekçilere erzak almak üzere markete girdiklerinde silah seslerini duyup uzaklaştıklarını söyledi. Gündoğdu, "Olaydan bir gün önce oğluma sıkmışlardı. Oğluma sıkıyorlar mı diye uzaklaştım" dedi.

Sanık Sezai Gündoğdu da suçlamaları kabul etmedi. Suçsuz yere cezaevinde olduğunu belirten Gündoğdu, "Ben hala anlamadım ne için tutukluyum. Kimin suçu varsa suçunu çeksin. Benim bu olayda kesinlikle suçum yoktur" diye konuştu.

Sanıklar Adnan Gündoğdu ve Adnan Gündoğdu da olayla alakalarının olmadığını belirterek tahliyelerini istedi.

"Ağabeyimi planlı şekilde öldürdüler"

Öldürülen Ahmet Aslanhan'ın kardeşi Mehmet Aslanhan ise ağabeyinin planlı şekilde öldürüldüğünü iddia etti. Aslanhan, "Bunlar sadece o gün çocuklarını okula göndermiyorlar, önceki günler de gönderiyorlardı. Burada kesinlikle planlama vardır. Ağabeyimin, çocuğa 'bu sefer kaçtın bir daha kaçarsan seni öldürürüz' dediği doğruysa, ağabeyim öyle bir şey yapmışsa biz bu davadan çekiliriz. Ama yalandır, ağabeyimin böyle bir talebi yoktur. Ağabeyim kendi işine gücüne bakan bir adam. Ben kamera görüntülerini izledim. Ağabeyim tuvaletten çıkıyor ve çıkarken ellerini iki bacağına sürüyor ve berbere doğru yürüyor. M.G. oradan çıkıyor ağabeyime sıkıyor. Görgü tanıklarına göre arabada bir kişi daha var, arabada üç kişi olduğu söyleniyor. Bunlar orada bir buçuk iki dakika bekleme yaptıktan sonra silah sıkılıyor ve kaçıyorlar. Hepsi silahlıdır" diyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Öldürülenin eşi Fatma Aslanhan da sanıklardan şikayetçi oldu. Olay günü sabah eşinin kendisini çalıştığı okula bıraktığını belirten Aslanhan, "Ben okulda bir bardak çayı bitirmeden eşimin haberi geldi. Biz işinde gücünde olan insanlardık. Bizim belayla, insanlarla ne işimiz var. Ben önce Allah'ın adaletine sonra sizin adaletinize güveniyorum. Bunların en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Mahkeme Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi. - ADANA