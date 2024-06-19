Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Ekipler tam 5 saatte söndürebildi

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Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda kaza yapan akaryakıt yüklü tır alev alev yandı. Otoyolda Ankara-Adana istikameti trafiğe kapatıldı.

AKARYAKIT ALEV ALINCA PATLAMALAR YAŞANDI

Adana-Pozantı Otoyolu'nda sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, akaryakıt yüklü tır, Mehmet Çakıcı'nın kullandığı karpuz yüklü tıra arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle akaryakıtın alev alması sonucu patlama meydana geldi.

SÜRÜCÜLER ÖLÜMDEN ŞANS ESERİ KURTULDU

Şans eseri, kazada Faruk Akçakaya ve Mehmet Çakıcı isimli sürücüler yara almadan kurtuldu. Patlamanın ardından olay yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN 5 SAATİN SONUNDA SÖNDÜRÜLEBİLDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek tam 5 saatte söndürebildi. Kazadan dolayı otoyolun Ankara-Adana istikameti trafik ekiplerince trafiğe kapatıldı. Bölgedeki araçların kaldırılıp trafiğin normale dönmesi için çalışmalar sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.