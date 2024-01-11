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Adana'da Darbe Girişimi Sonrası İhraç Edilen Eski Polis Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Darbe Girişimi Sonrası İhraç Edilen Eski Polis Yakalandı

Adana'da 2016 yılında darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve FETÖ'den hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru Ahmet T., yakalandı. Ahmet T.'nin terör örgütüne üyelik suçundan cezaevinde kaldığı ve mahkemesinin 2022 yılında sonuçlandığı belirtildi. Firari olan Ahmet T., Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından akrabasının evinde saklanırken yakalandı. Ahmet T.'nin FETÖ'nün iletişim ağı olan ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüte kazandırma çalışmaları yaptığı da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ahmet T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana\'da Darbe Girişimi Sonrası İhraç Edilen Eski Polis Yakalandı
11.01.2024 - 10:06,
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Adana'da 2016 yılında darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve FETÖ'den hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana'da görev yaparken darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen polis memuru Ahmet T. (51), Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan 18 ay cezaevinde kaldı. Akabinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ahmet T.'nin mahkemesi 2022 yılında sonuçlandı. 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Ahmet T. teslim olmadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari Ahmet T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şahıs, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde bir akrabasının evinde saklanırken yakalandı. Yakalanan FETÖ'cü ihraç polisin terör örgütünün iletişim ağı olan "ByLock" kullanıcısı olduğu, 1996-2008 yılları arasında Ankara'da ve Adıyaman'da sohbetlerde bulunup, 17-25 Aralık süreci sonrası örgütten ayrılan polisleri tekrar örgüte kazandırmak için çalışmalar yürüttüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Adana, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Darbe Girişimi Sonrası İhraç Edilen Eski Polis Yakalandı - Son Dakika


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