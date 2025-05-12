Dolandırıcı güzellik merkezi patroniçesine kefil olan adam intihar etti - Son Dakika
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Dolandırıcı güzellik merkezi patroniçesine kefil olan adam intihar etti

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Adana'da piyasayı milyonlarca lira dolandırdığı öne sürülen ve yurt dışına kaçan Bellapais Güzellik Merkezi sahibinin mağdur ettiği Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanının eşi Fadıl Ş., yaşamına son verdi.

12.05.2025 16:13  Güncelleme: 17:34
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Adana'da 3 şubesi olan Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi S.Ç., müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı.

Adana'da Dolandırıcılık İddiası: Güzellik Merkezi Sahibi Kaçtı, Başkanın Eşi İntihar Etti

KREDİLER ÇEKTİ, BORÇLARINI ÖDEMEDEN YURT DIŞINA KAÇTI

Çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği öne sürülen S.Ç., bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden 17 Nisan'da yurt dışına kaçtı.

Adana'da Dolandırıcılık İddiası: Güzellik Merkezi Sahibi Kaçtı, Başkanın Eşi İntihar Etti

EVİNİ İPOTEK ETTİRDİ

Geçtiğimiz sene S.Ç.'nin bankadan kredi çeksin diye Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.'nin kocası Fadıl Ş.'nin evini ipotek ettiği ortaya çıktı.

MAĞDUR ETTİĞİ BAŞKANIN EŞİ İNTİHAR ETTİ

S.Ç.'nin yurt dışına kaçmasının ardından borç ödenmeyince maddi sıkıntıya düştüğü iddia edilen federasyon başkanının eşi Fadıl Ş., bugün Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde bir ağaç dibinde tabanca ile intihar etti.

Adana'da Dolandırıcılık İddiası: Güzellik Merkezi Sahibi Kaçtı, Başkanın Eşi İntihar Etti

EŞİNE SON BİR MESAJ ATTI

Eşine de "Seni seviyorum, hakkını helal et" diye mesaj attığı öğrenilen Fadıl Ş.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Aile ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Adana'da Dolandırıcılık İddiası: Güzellik Merkezi Sahibi Kaçtı, Başkanın Eşi İntihar Etti

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Dolandırıcı güzellik merkezi patroniçesine kefil olan adam intihar etti
Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcı güzellik merkezi patroniçesine kefil olan adam intihar etti - Son Dakika

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