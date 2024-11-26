Adana\'da eşini ve bacanağını öldüren uzman çavuşa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet hapis cezası istendi

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Adana'da öğretmen eşi ile bacanağını silahla öldürdüğü iddia edilen uzman çavuş hakkında istenen ceza belli oldu. Biri ağırlaştırılmış 2 müebbet hapsi istendi

Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda 28 Haziran'da Murat Akdöker yönetimindeki otomobildeki 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik ile daha önce hakkında şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen çiftten Gökhan Çelik, beylik tabancası ile çıkan tartışmada bacanağı Murat Akdöker'i yaraladı, eşi Hatice Çelik otomobilden inip, kaçmaya çalıştı. Ancak Gökhan Çelik, kendisi gibi Mardin'de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü, seken kurşunlar olay yerine yakın yerdeki polis aracına isabet ederken, yoldan geçen İsmail Hakkı Ağca (71) ve Can Alagöz (57) yaralandı. Belediye otobüsü ile polis devriye aracı da kurşunlardan hasar gördü. Kafasından yaralanan Murat Akdöker de kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisine teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu. Gökhan Çelik, yaralı halde ara sokaklara girerek kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyuva Mahallesi'ndeki bir binanın damında saklandığı belirlenen Çelik'i, operasyonla yakaladı.

"Dava açıldı"

Cumhuriyet Savcısı, tutuklanan uzman çavuş Gökhan Çelik hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak, Eşi kasten öldürmek, Kasten öldürme, Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs, Silahla olası kastla yaralama, Silahla Olası kastla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, kamu malına zarar verme" suçlarından iddianame hazırladı. Adana 3.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonucunda kabul edildi. Savcı, sanık uzman çavuş Gökhan Çelik'in eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, eşinin bacanağını öldürmekten müebbet, 2 kişiyi yaralamak, 1 polis memurunu da öldürmeye teşebbüs etmek, 2 kamu aracına da zarar vermek suçundan toplam 18 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmesini talep etti.

İddianamede, sanık uzman çavuş Gökhan Çelik ile öğretmen eşi Hatice Çelik'in resmi nikahlı eş oldukları, Mardin'de otururlarken aralarında yaşanan tartışma sonrası Çelik'in eşi Gökhan Çelik'i şikayet ettiği daha sonra çocuklarını da alarak Adana'da yaşayan ailesinin yanına geldiği belirtildi. Gökhan Çelik'in olaydan bir gün önce çocuğunu görmek için Adana'ya geldiği belirtilen iddianamede, korkunç olay şöyle anlatıldı:

"Maktulün annesi Gökhan Kanal olay öncesi tarafların müşterek çocuğunu alarak Gökhan Çelik ile görüştürdüğü, olay tarihinde de Gökhan Çeilk'in yine çocuğu ile görüşmek istedi. Öğretmen Hatice Çelik ve Murat Akdöker şüpheli Gökhan Çelik ile buluştu. Murat Akdöker'in şoförlüğünü yaptığı araç içinde iken taraflar arasında tartışa çıktı. Tartışma sırasında Gökhan Çelik, tabancasını çıkartarak Murat Akdöker'in başına ateş etti, bu sırada Hatice Çelik araçtan inerek hızlıca kaçmaya başladı. Gökhan Çelik, kaçan eşini ateş ederek öldürdü."

Sanığın olay yerinde bulunan insanların da yaralanma ihtimalleri olduğunu öngörmesine rağmen 'Olursa olsun' düşüncesiyle hareket ederek sokak ortasında ateş etmeye devam ettiği belirtilen iddianamede, sanığın ateş etmeye devam ederek yoldan geçen Can Alagöz, Hakkı İsmail Ağca'yı yaralayıp kendisine müdahale eden polis memuru Mehmet Uysal'ı ise öldürmeye teşebbüs ettiği, 2 kamu aracına da zarar verdiği kaydedildi.

Sanık uzman çavuş Gökhan Çelik, savcılıkta verdiği 4 sayfalık savunmasında öldürdüğü eşi Hatice Çelik ile 2020 yılında tanıştıklarını ve Şubat 2021'de evlendiklerini söyledi. Evliliklerinden 2 yaşında bir erkek çocuklarının olduğunu söyleyen Çelik, 2021 yılı içinde eşinin görev yaptığı okula silahlı olarak gidip, kendisini silah zoruyla alarak götürdüğü yönünde hakkında şikayette bulunduğunu belirtti. Bu şikayetle ilgili adli bir işlem yapılmadığını, başlatılan idari soruşturmadan ise ceza almadığını belirten Çelik, "Bundan başka olayımız olmadı. Aramızda her karı koca gibi olan sözlü tartışmalarımız vardı. Bu tartışmalardan dolayı ve tartışmalardan sonra eşimin annesi ve teyzeleri sürekli olarak eşime 'Dediğin dedik olsun' deyip, bizim aramızı açmaya ve evimize huzursuzluk vermeye çalışıyordu. Ben de eşime, annesi ve teyzelerine ve dediklerine aldırış etmemesini ve evimizin huzurunun kaçmaması için sürekli olarak uyarıda bulunuyordum. Aile bütünlüğünün sağlanması için elimden geleni yapıyordum" dedi.

"Görürlerse laf söz olur"

13 Haziran'da eşi Hatice'yi arayıp nerede olduğunu sorduğunu belirten Çelik, eşinin de okulda olduğunu, okuldan kendisi gibi öğretmen olan ve aynı okulda görev yapan O. ile birlikte çıkacağını söylemesine sinirlendiğini belirtti. Eşine, O.'nun bekar olduğunu, O. ile gitmenin doğru olmadığını, meslektaşlarının yol çevirmesi yaptıklarını, kendisini O. ile görmeleri halinde laf-söz olacağını söylediğini ifade eden Çelik, "Eşim de bana 'Sen de 2 yıl önce birileri ile kahvaltıya gittin ve arabasıyla işe gitmiştin' dedi. Eşimin kastettiği kişi, benimle aynı karakolda görev yapan M. astsubaydır. M. astsubay ile bir kere kahvaltıya gittim, benim aracım olmaması nedeniyle de sadece bir kez işe bıraktı. Zaten kendisi bence yaşça büyük ve benim üstüm olur. Benim bu kadın ile aramızda herhangi bir şeyin olmayacağını eşime söylemiştim. Bu yüzden eşim aynı konuları açıp, beni tahrik ediyordu. Eşim M. astsubayı kastettikten sonra telefon konuşmasını bitirdi ve beni engelledi" diye konuştu.

Mesaisi bittikten sonra eve gittiğinde eşi ile çocuğunu gördüğünü belirten Çelik, savunmasında şunları söyledi:

"Çocuğum uyuyordu. Hiçbir şey söylemeden yatak odasına geçip, uzandım. Bir süre sonra eşim yatak odasına girdi ve 'Kalk git lan, burası otel mi?' diye bağırdı. Ben de kendisine 'İşten yeni geldim, yorgunum, çocuk uyuyor, bağırma' dedim. Bunun üzerine eşim, 'Sen O. hocaya kurban ol, onun gibi olsaydın keşke' dedi. Tartışma büyümesin diye sustum. Eşim kendine vurarak 'Ölmek istiyorum' diye bağırmaya devam etti. Kendisini sakinleştirmeye çalıştım. Bana tekme attı, kulağımı çekti, 'Senden nefret ediyorum' dedi. Ben de 'Böyle olmayacak gel polise gidelim, sen kendine zarar vermeye devam ediyorsun' dedim. Aşağı indik, araca bindik. Eşim 'Nereye gidiyoruz' deyince emniyete gittiğimizi söyledim. O da 'Kendime geldim, bir tur atalım' dedi. Biraz araçla dolaştıktan sonra eve geldik."

"Uzaklaştırma kararı verildi"

Balkonda oturup, birlikte sigara içtiklerini söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

"Yarın nasıl yapalım, izne çıkacağız, memlekete gideceğiz' dedim. O da yarın 'Karne dağıtacağız' dedi. Ben de 'Karne dağıttıktan sonra yola çıkarız' dedim. O da 'Tamam, bavulları hazırlayım' dedi. Sabah bir gürültü ile uyandım. Evin kapısı açıktı. Eşimin asansöre bindiğini görünce, arkasından 'Hayırdır? Bu saatte nereye gidiyorsun, ne oldu?' dedim. Cevap vermedi. Asansöre binerek indi. Bir süre sonra eşimi aradım, mesaj attım, cevap vermedi. En son aramama cevap verdi, hastanede olduğunu söyledi. Hastaneye gittiğimde, eşimin polisin yanında olduğunu gördüm. Polisin yanında, benden şikayetçi olacağını ve darp raporu alacağını söyledi. Ben de bunun üzerine 'Çocuk evde yalnız kaldı, evin anahtarını ver, eve gidip, çocuğu çıkartayım' dedim. Anahtarı alıp eve gittim. Eve gidip çocuğumu alıp eşimden şikayetçi olmak için emniyete gittim. Bize 1 ay karşılıklı olarak uzaklaştırma kararı verdiler."

Uzaklaştırma kararının ardından eşinin nereye gittiğini bilmediğini, daha sonra dayısından eşinin Adana'ya gittiğini öğrendiğini belirten Çelik, "Çocuğumu çok özlediğim için Adana'ya gittim. Eşimin annesini aradım, 'Müsaitseniz, hem çocuğumu göreyim hem de bir şeyler aldım, onları vereyim' dedim. Obalar Caddesi'nde pazar yerinin oraya çağırdı. Bir marketin içinde eşimin annesi ve çocuğumu gördüm. Yanlarına gidip, çocuğuma sarıldım ve öptüm. 1 saat zaman geçirdik. Aldığım oyuncak ile çocuğumu oynattım. Eşimin annesine çocuğu verirken, 'Annesine söyle çocuğumu yemeğe götüreyim, giydireyim' dedim. O da 'Tamam gel' dedi. O gece bir tanıdığımın evinde kaldım" dedi.

"Cinayet gününü anlattı"

Olay günü eşini çocuğu görme konusunda aradığını, önce kabul etmediğini daha sonra adres vererek 'Gel buradan alabilirsin' dediğini söyleyen Çelik, eşini nasıl öldürdüğünü de şöyle anlattı:

"Çocuğumu almak için aracımda beklemeye başladım. Bir araçla geldiklerini görünce aracın olduğu yere doğru gittim. Aracı kullanan bacanağım Murat'a selam verdim. Eşime 'Hani çocuğu getirecektin?' dedim. Eşim de 'Sana çocuğu göstermem, 1-2 yılda geçse çocuğu göstermem, boşansak da bu çocuğu göremezsin' dedi. Murat, bana 'Arkada araçlar var, trafiğin akışını engelliyorsun' deyince ben de 'Tamam benim araç ileride, beni oraya bırakırsın' diyerek aracın arkasına, Murat'ın olduğu tarafa bindim. Eşim de 'Tamam çocuğu arayayım, bir gösteririm, bir göstermem' diyerek beni tahrik etmeye devam ediyordu. Murat, yolun kenarına geçerek durdu. Murat, eşime, 'Tamam, ara ara görüştür' dedi. Ben de Murat'a, 'Kardeş ben eşimle konuşuyorum, lütfen Murat bir müsaade et, elini ayağını öpeyim' dedim. Bu sözüm üzerine Murat, 'Bu iş olmaz, uzaklaştırman var, görüşemezsin' dedi. Daha sonra arkasını dönerek bana bakıp, 'Dur lan, ben bir polisi arayım' dedi. Ben de 'Murat elini ayağını öpeyim, eşim çocukla ilgili bir şey söylesin, ona göre ararsın, sonuçta çocuğumu görmeye gelmişim, kimse ile münakaşa etmek istemiyorum' dedim. Bunun üzerine Murat, aracı hızla sürmeye başladı. Murat'a 'Aracı durdur, ineyim, beni nereye götürüyorsun?' dedim. Murat, önce 'Tamam seni indireceğim, hele dur dur, tamam, bekle indireceğim seni dur' dedi. Kocavezir tarafında bulunan metro ışıklarında, kırmızı ışık yanıyordu ve aracı durdurdu. Işıkların yanında polis aracını gördüm."

Çelik, şöyle devam etti:

"Bu sırada kendimi vurmak için görev silahımı çıkardım, eşim ve Murat'a tabancayı göstererek, 'Beni tahrik ediyorsunuz, psikolojimi bozdunuz, başıma sıkacağım' dedim. Murat, polislerin yanına araçla iyice yaklaştı. Bu sırada tabancayı öne doğru uzatmıştım, elim tabancanın tetiğindeydi. Tabancayı kendime çevirecektim ancak Murat bir anda aracın frenine basınca elimdeki tabanca patladı ve Murat yaralandı. Bu sırada şoka girdim ve araçtan indim. Bir an duraksadım, ne olduğunu anımsayamadım, eşim de araçtan indi ve ne oldu sonrasını hatırlamıyorum. Koşmaya başladım. Tabanca ile ateş ettim mi, bilmiyorum. Polisler bana ateş edince ayağımdan yaralandım ve yere düştüm. Yere düşünce kendimi öldürmek için tabancayı başıma doğrulttum. Tetiğe bastım ancak tabanca ateş almadı. Baktığımda mermi bitmişti. Sonra kaçıp bir dama sığındım, yakaladılar. Tedavimin ardından beni cinayet büroya götürdüler. Olayın nasıl olduğunu, olayın şoku ile hatırlamıyorum. Eşim Hatice'yi vurdum mu, hatırlamıyorum. Ancak Murat, aracı ile polislerin yanına geldiğinde araçtan indikten sonra ateş etmeye başladım. Nereye, nasıl, kaç el ateş ettim; bilmiyorum. Olayın şoku ile şu an hatırlamıyorum. eşimin başına doğru, yerde yatan şahsa ve orada bulunan polislere karşı ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Halen olayın şokundayım. Ayağımdan yaralanma ile ilgili kimseden şikayetçi değilim."

Sanık uzman çavuş Gökhan Çelik Ocak ayı içinde hakim karşısına çıkacak. - ADANA