Adana'da Fuhuş Operasyonu: 14 Tutuklama
Adana'da Fuhuş Operasyonu: 14 Tutuklama

06.10.2025 10:01
Adana'da fuhuş şebekesine yönelik operasyonda 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 32 milyon TL'ye el konuldu.

Adana'da fuhuş şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 14'ü tutuklandı. Operasyonda şebekenin 32 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

20 KADIN KURTARILDI

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir fuhuş şebekesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şafak vakti 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 16 şüpheli yakalanırken, fuhuşa zorlandığı ileri sürülen 20 kadın da kurtarıldı.

32 MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon TL nakit para ve 1 kilo 500 gram altın ele geçirildi. Ayrıca mahkeme kararıyla, şebekeye ait olduğu belirlenen 32 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

İÇLERİNDE EVLİ ÇİFTLER DE VAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında bazı evli çiftlerin de bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

