Adana'da Havuz Keyfi Cezaya Mal Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Adana'da Havuz Keyfi Cezaya Mal Oldu

Adana\'da Havuz Keyfi Cezaya Mal Oldu
22.08.2025 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da aracın kasasında havuz keyfi yapan gençlere 60 bin lira ceza kesildi, araç trafikten men edildi.

Adana'da aracının kasasını havuza çevirip kentin en işlek caddesinde hareket halindeyken arkadaşları kasada havuza giren pikap sahibine 'Trafiği tehlikeye düşürme', 'Arabanın arkasında insan taşımak' ve 'Yanında ehliyeti olmama' maddelerinden 60 bin lira idari para cezası kesildi. Araç ise 15 gün trafikten men edildi.

Adana'da yaşayan Ömer Oğuz, geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla birlikte aşırı sıcaktan bunalınca aracın kasasını havuza çevirmeyi düşündü. Arkadaşı Mehmet Ali Büdün'ü arayan Oğuz, 'Annenin salçada kullandığı muşambayı al, göl kenarına gel' dedi. Arkadaşının araması üzerine Büdün, muşambayı alıp göl kenarına gitti ve önce aracın kasasına muşamba gerildi, daha sonra Seyhan Baraj Gölü'nden alınan su ile dolduruldu.

En işlek caddede havuz keyfi

Daha sonra gençler, havuza çevirdikleri aracın kasasında serinlemeye başladı. Bir süre sonra Oğuz, arkadaşlarını Turgut Özal Bulvarı'na götürerek gezintiye çıkarttı. Ancak sivil polisler, araçtan akan suyun trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit ederek durumu trafik polislerine bildirdi. Bir süre sonra trafik polisleri gençleri çevirdi ve araç sahibi Oğuz'a 'Trafiği tehlikeye düşürme', 'Arabanın arkasında insan taşımak' ve 'Yanında ehliyeti olmama' maddelerinden 60 bin lira idari para cezası kesip pikabı 15 gün trafikten men etti.

Aracını sattı

15 gün boyunca trafikten men olan araç, süresi bitince satışa çıkartıldı ve satıldı. 60 bin liralık para cezası ise 6 arkadaş tarafından aralarında para toplanarak ödendi.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan araçtakilerden Mehmet Ali Büdün, "Arabanın arkasına su doldurduk. 3 kişi arabanın ön tarafında, 4 kişide arabanın arkasında gezdik. Turgut Özal Bulvarı'nda gezerken bizi polisler durdurdu ve 3 maddeden 60 bin lira ceza kesti. Aracımız 15 gün trafikten men edildi. Arabanın arkasında serinleyip yola su atıyorduk" dedi.

"Annemin salça muşambasını da geri istedim"

Serinliğin bedelinin 60 bin lira olduğunu belirten Büdün, "6 arkadaş 60 bin lirayı bölüştük. Normalde 1 arkadaşımız daha vardı ama o cezayı ödemeyeceğini söyleyip bizi mağdur etti. Araç trafikten men edilince ben annemin salça muşambasını da geri istedim. Annem onu salçada kullanacak. Arabamızı da sattık, artık serinlemek istediğimizde havuzu tercih ediyoruz. Havuzun parası daha ucuz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ekonomi, trafik, Hukuk, Yaşam, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Havuz Keyfi Cezaya Mal Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
Transferde mutlu son Fener’in yeni yıldızı bugün İstanbul’a geliyor Transferde mutlu son! Fener'in yeni yıldızı bugün İstanbul'a geliyor
Defne Samyeli ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında kimlik tartışması Defne Samyeli ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında kimlik tartışması
Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Nijerya’da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti Nijerya'da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti
Baba Güran, Narin’in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu Baba Güran, Narin'in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

07:32
Şili’de 7.5 büyüklüğünde deprem Tsunami alarmı verildi
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
07:19
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 09:51:24. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Havuz Keyfi Cezaya Mal Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.