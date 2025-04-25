Adana'da Kadın Cinayeti: Sanığa Müebbet Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Kadın Cinayeti: Sanığa Müebbet Ceza

Adana\'da Kadın Cinayeti: Sanığa Müebbet Ceza

Abdullah Kaya, eşi Hülya Güllüce'yi öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

25.04.2025 08:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da eşi Hülya Güllüce'yi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla 'sadakat' indirimi ile 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve bu cezası Yargıtay tarafından bozulan Abdullah Kaya, yeniden yargılandığı yerel mahkemede müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, sanığa 'haksız tahrik' indirimi uygulamadı.

Çukurova ilçesindeki Kurtuluş Sitesi'nde 04 Ekim 2020'de meydana gelen olayda,17 yaşındaki S.N.K., evdeki gürültü seslerine uyanıp, içeriye gittiğinde annesi Hülya Güllüce'yi yerde kanlar içerisinde buldu. S.N.K.'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurulan Güllüce'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası inşaat ustası Abdullah Kaya, cinayette kullandığı tabanca ile polise giderek teslim olup tutuklandı.

Adana 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Abdullah Kaya, 22 Eylül 2022'deki karar duruşmasında önce müebbet hapis cezasına mahkum edildi, daha sonra ölenin 'sadakat yükümlülüğünü' yerine getirmediği gerekçesiyle verilen hapis cezası haksız tahrik uygulanarak 18 yıl hapis cezasına indirildi. Mahkeme, haksız tahrik indiriminin gerekçesini, "sanık ve maktül resmen evli değilse de maktülün sanığın bir başkası ile resmi nikahla evli olduğunu bilerek olay gününe kadar yaşamaya devam etmiş olması, gayri resmi evliliklerinden bir çocuklarının dünyaya gelmiş olması, sanığın maktülün bakımını üstlenmiş olması dikkate alındığında sanıktan ayrılana kadar sanığa yönelik sadakat yükümlüğü bulunmasına rağmen bu yükümlüğe aykırı davranarak tanık Ç.D. ile ilişki yaşamasının meydana getirdiği haksız tahrik altında bu eylemi gerçekleştirmiş olması, haksız tahrikin niteliği de dikkate alınarak takdiren 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına" diyerek açıkladı.

Bu karara, mahkeme savcısı "sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği", öldürülen Hülya Güllüce'nin yakınları ise "sanık hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ceza verilmesi gerektiği ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği" yönünde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz etti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin 25.11.2022 tarihli kararında yapılan itirazları reddetmesi ve kararı yerinde bulması üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 1.Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonucunda 2 Ekim 2024'te yerel Adana 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık Abdullah Kaya'ya haksız tahrik indirimli verdiği 18 yıl hapis cezası kararını ve Bölge Adliye Mahkemesi 1.Ceza Dairesi'nin itirazların reddi yönündeki kararını bozdu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Abdullah Kaya'ya verilen haksız tahrik indirimli 18 yıl hapis cezasını, "Dosya kapsamına göre, maktulün sanıkla yaşadığı süre boyunca tanık beyanları ile doğrulandığı üzere resmi evlilik talebini ısrarla dile getirdiği, sanığın kabul etmemesi üzerine maktulün sanıkla son dokuz ay boyunca aynı ev içerisinde farklı odalarda yatmaya başladıkları, bu süre zarfında maktulün başka biriyle duygusal bir yakınlık kurduğu ve evlenmek istediği, bu hususu da müşterek çocukları ve sanıkla paylaştığının anlaşılması karşısında, maktulün resmi olarak eşi olmayan sanığa karşı sadakat yükümlülüğü bulunmaması ve maktulden kaynaklanan sanığa yönelen hukuk kuralları ile korunan hiçbir haksız davranış olmadığı halde sanık hakkında şartları oluşmayan haksız tahrik hükümlerinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini hukuka aykırı bulunmuştur" gerekçesiyle bozdu.

"Dava yeniden görüldü"

Yargıtay 1.Ceza Dairesi'nin bozma kararı üzerine dava dosyası Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden gönderildi. Karar duruşmasına sanık Abdullah Kaya ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP Adana Kadın Kolları Başkanı Özgürtan Çığ da izledi.

Sanık Abdullah Kaya savunmasında, dini nikahla evli olduğu Hülya Güllüce ile ayrı ayrı odalarda yattıkları iddiasının doğru olmadığını söyledi. Hülya Güllüce'nin sineklerden dolayı içeride yattığını belirten Kaya, eşinin kendisine ayrılmak istediğini söylemediğini, bu sırada başka biriyle görüşmeye devam ettiğini iddia ederek, "Hülya ile aramız iyiydi. Ben ona her zaman ev işlerinde yardım ederdim. Kendisine hiçbir zamanda şiddet uygulamadım. Hatta kendisine çalışmamasını söylerdim. O da bana, 'Ben namusumla çalışıyorum' derdi. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Çünkü bana ayrılmak istediğini, başkasıyla evlenmek istediğini hiçbir şekilde söylemedi. Ben bunu hak etmiyorum" dedi.

Sanık Abdullah Kaya, eşini nasıl öldürdüğünü de daha önceki duruşmada şöyle anlatmıştı:

"Eşim ev işleri ile ilgilenmiyordu. Yemeği ben yapıyordum, çamaşırları ben yıkıyordum, olay günü de sabah saatlerinde kalktım. Maktulün de uyandığını görünce yanına gittim, eliyle elimi tersleyecek şekilde itti. "Ben ekmek almaya gidiyorum sen de çayı yap" dedim. Bu arada maktulün telefonuna bir mesaj geldi, gözüm de tam iyi görmüyordu ancak mesajda "Aşkım" lafını gördüm, o an da kendimi kaybettim ve mutfakta bulunan ruhsatsız tabancayı aldım, kızıma zarar vermemek ve olayı da görmemesi için onun yattığı odanın kapısını kapatıp bağladım, daha sonra da maktule ateş ettim. Evden ayrıldıktan sonra da polis merkezine gidip teslim oldum."

"Ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi"

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütaalasında sanığın 'Kasten insan öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, daha önce 18 yıl hapis cezasına mahkum ettiği sanık Abdullah Kaya'yı müebbet hapis cezasına mahkum edip, tutukluluk halinin devamına karar verdi. - ADANA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Abdullah Kaya, Yargıtay, Mahkeme, Cinayet, 3-sayfa, Mahkum, Mahkum, Hukuk, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kadın Cinayeti: Sanığa Müebbet Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ı hiç beklemediği sektörden vurdular Trump'ı hiç beklemediği sektörden vurdular
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı
Sağlık çalışanları deprem anında kaçmak yerine kuvözdeki bebekleri korudu Sağlık çalışanları deprem anında kaçmak yerine kuvözdeki bebekleri korudu
Deprem sonrası “Utanç tablosu“ diye paylaştılar Deprem sonrası "Utanç tablosu" diye paylaştılar
Depreme uykuda yakalanan Ece Seçkin’den korkutan paylaşım: Tuzla buz oldu Depreme uykuda yakalanan Ece Seçkin'den korkutan paylaşım: Tuzla buz oldu
Galatasaray’la anılan De Bruyne’nin yeni takımı çok sürpriz Galatasaray'la anılan De Bruyne'nin yeni takımı çok sürpriz
Video çekip paylaşan vatandaşın deprem önlemi izleyenleri ikiye böldü Video çekip paylaşan vatandaşın deprem önlemi izleyenleri ikiye böldü
Maçta tabelayı gören Ziyech bir anda delirdi Maçta tabelayı gören Ziyech bir anda delirdi
Katolik Kilisesinde gözler, Papa’yı seçecek Kardinaller Meclisine çevrildi Katolik Kilisesinde gözler, Papa'yı seçecek Kardinaller Meclisine çevrildi
Heyecan dorukta Haftanın hakemleri belli oldu Heyecan dorukta! Haftanın hakemleri belli oldu
Yaşam savaşı veren Naşit Özcan’dan kötü haber: Durumu kritik Yaşam savaşı veren Naşit Özcan'dan kötü haber: Durumu kritik

08:06 Ahmet Ercan’dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var
07:33 Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
07:29 Şener Üşümezsoy, Celal Şengör’e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu
05:22 Anzaklar, “Şafak Ayini“ ile atalarını andı Anzaklar, "Şafak Ayini" ile atalarını andı
00:26 Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
13:32 ’’İtalya mı, Türkiye mi’’ sorusuna verdiği yanıt Can Yaman’a pahalıya patladı ''İtalya mı, Türkiye mi?'' sorusuna verdiği yanıt Can Yaman'a pahalıya patladı
13:04 6.2’lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi İşte detaylı liste 6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste
12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan UEFA’nın temsilcilik açılışında iddialı sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'nın temsilcilik açılışında iddialı sözler
12:38 DEM heyetinden sürpriz “tecrit“ çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
12:28 Bakan Kurum: İstanbul’da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok
12:23 Özcan Deniz ve eşinden çadırlı önlem Özcan Deniz ve eşinden çadırlı önlem
12:21 Bakan Uraloğlu, tepkilerin odağındaki GSM operatörleriyle masaya oturuyor Bakan Uraloğlu, tepkilerin odağındaki GSM operatörleriyle masaya oturuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 08:35:06. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Kadın Cinayeti: Sanığa Müebbet Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.