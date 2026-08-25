Otomobil dereye uçtu! Feci kazada iki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobil dereye uçtu! Feci kazada iki kadın hayatını kaybetti

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Adana’da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Feci kazada araçta yolcu konumunda bulunan 2 kadın hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Adana'da kontrolden çıkan otomobilin dereye düşmesiyle araçta bulunan yolcu konumundaki 2 kadın hayatını kaybetti, sürücü de yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, Aladağ ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatih K.'nın kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

<a class='keyword-sd' href='/otomobil/' title='Otomobil'>Otomobil</a> dereye uçtu! Feci kazada iki kadın hayatını kaybetti

FECİ KAZADA İKİ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kontrolden çıkan otomobil dereye düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerin bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralanan sürücü ve araçta yolcu konumundaki Funda Y. ile Zuhal Y.'yi çıkarttı. Sürücü hastaneye kaldırılırken Funda Y. ile Zuhal Y.'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 

Funda Y. ile Zuhal Y.'in cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Otomobil dereye uçtu! Feci kazada iki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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