Adana'da kızını öldürmeye çalışan baba, polis operasyonuyla yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da kızını öldürmeye çalışan baba, polis operasyonuyla yakalanıp tutuklandı

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Adana\'da kızını öldürmeye çalışan baba, polis operasyonuyla yakalanıp tutuklandı
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Adana\'da kızını öldürmeye çalışan baba, polis operasyonuyla yakalanıp tutuklandı
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Adana'da cinsel istismara uğradığını öne sürerek polise şikayette bulunan genç kızın hastanede öldürülmeye çalışılmasının ardından baba, özel harekat polisinin operasyonuyla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından genç kız devlet koruması altına alındı.

Adana'da cinsel istismara uğradığını öne sürerek polise şikayette bulunan kızını hastanede öldürmek isterken özel harekat polisinin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alınan baba, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz gün merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde oturan E.D.'nin cinsel istismara uğradığını öne sürerek polise şikayette bulunmasıyla başlayan olayda polis ekipleri, genç kızı beden muayenesi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Hastaneye silahla geldi

Durumu öğrenen baba M.D. (47), otomobiliyle hastaneye gelerek silahını çekip kızını öldürmek istedi. Polis ekipleri genç kızı kurtararak hastane içerisinde koruma altına aldı. Şüpheli baba ise hastanenin camlarına ateş açtıktan sonra içeri girerek izini kaybettirdi.

Gece boyu arandı

Polis ekipleri ve hastane güvenlik görevlileri, gece boyunca şüpheliyi bulmak için çalışma yürüttü. Sabah saat 07.00 sıralarında babanın, hastanenin beyin cerrahisi bölümündeki boş bir odada olduğu tespit edildi. Şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak baba, teslim olmak yerine silahla ateş açtı.

Özel harekat operasyonuyla yakalandı

Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan M.D. gözaltına alındı. Genç kız ise devlet koruması altına alındı.

Emniyette götürülen baba M.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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