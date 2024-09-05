Adana'da Organ Ticareti Soruşturmasında 11 Sanığa Dava Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Organ Ticareti Soruşturmasında 11 Sanığa Dava Açıldı

Adana\'da Organ Ticareti Soruşturmasında 11 Sanığa Dava Açıldı

Adana'da polisin sahte pasaportlarla yürüttüğü organ ticareti soruşturmasında 11 sanık hakkında dava açıldı. 9'u tutuklu sanıklar, Türkiye, İsrail ve Suriye üçgeninde böbrek ticareti yapmakla suçlanıyor. Suriye uyruklu iki kişi, 10 bin dolar karşılığında böbreklerini satmak için anlaştı. Organ nakli için sahte pasaport temin eden acente çalışanları da tutuklandı. Sanıklara toplamda 9'ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

05.09.2024 15:46
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Adana'da polisin sahte pasaport üzerine yaptığı incelemeyle ortaya çıkan, Türkiye, İsrail ve Suriye üçgenindeki organ ticaretine ilişkin soruşturmada 11 sanık hakkında 'organ ticareti yapmak veya aracılık etmek' suçundan dava açıldı. 9'u tutuklu 11 sanık için 9'ar yıla kadar hapis cezası istenirken, böbreklerini satmak isteyen 2 Suriyelinin 10 bin dolar karşılığında anlaşıp, alıcı İsrail vatandaşları ile Adana'ya geldikleri ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlık turizmi için İsrail'den ülkeye gelen 7 kişinin pasaportunda yaptığı incelemede, 2'sinin sahte olduğunu tespit etti. Adana Havalimanı güvenlik kameralarından görüntüleri inceleyen ekipler, İsrailli gibi gösterilen 2 kişinin aslında Suriye uyruklu Zakarya Mohamad Z. (21) ile Abdurrahman S. (20) olduğunu belirledi. Polis, Suriye uyruklu 2 kişinin böbreklerini para karşılığı satmak için anlaştığını, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için de Suriyelilerin İsrailli alıcılar Einat Abu M. (28) ile Samir Abu S.'nin (68) akrabaları gibi gösterilip, 2 sahte pasaport düzenlendiğini tespit etti.

Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip gerçekleştirilerek Türkiye ve İsrail arasındaki 'organ ticareti' ortaya çıkarıldı. Böbrek nakli için etik komisyonuna müracaatların, Adana'da faaliyet gösteren sağlık turizm acentesi yetkilisi Mehmet Akif U. (58), çalışan Fatma Ö. (50), tercüman Esra D. (51) ve Ahmed K. (31) tarafından yapıldığı belirlendi. Bu tespitler sonrası polis, şüphelilerin organ nakli için Adana İl Sağlık Müdürlüğü Etik Komisyonu'na katılacakları gün olan operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden tutuklanan Ahmed K., Fatma Ö., Mehmet Akif U., Abmad Abu M., Einat Abu M., Mahdi Abu S., Samir Abu S., Abdurrahman S. ve Zakarya Mohamad Z. ile tutuksuz şüpheliler Esra D. ve Mohamad Abu M. ile ilgili soruşturma tamamlandı. Savcı, 11 sanık hakkında 'organ ticareti yapmak veya aracılık etmek' suçundan iddianame hazırlarken tüm sanıklara 9'ar yıla kadar hapis cezası istedi.

8 sayfadan oluşan iddianamede bazı detaylar kan dondurdu. Böbreğini 10 bin dolara satan Suriyeli Abdurrahman S., iddianamede yer alan ifadesinde, arkadaşı Zakarya Mohamad Z. ile İstanbul'da bulunduğu sırada para için organ nakli yapabilecekleri düşüncesiyle sosyal medya üzerinden buldukları bir grupta Mahdi Abu S. ve Mohamad Abu M. ile irtibata geçtiklerini ve böbrek nakli için kişi başına 10 bin dolara anlaştıklarını kaydetti. Suriyeli Zakarya Mohamad Z. ise İstanbul'da tekstil işi ile uğraştığını, 2023'te Halep'te ailesinin vefat ettiğini, geride kalan babasına para bulmak için böbreğini satmaya karar verdiğini söyledi.

Böbrek hastası kız kardeşi Einat Abu M. için Suriyelilerden böbrek satın alan Mohamad Abu M. de ifadesinde, kız kardeşine böbrek nakli için adını Ebu Mohamad olarak bildiği kişi ile iletişime geçtiğini belirterek, "Bu şahıs, bana bir grup böbrek hastasının yanımıza geleceğini söyledi. Bu şahıslar, Mahdi Abu S. ve Samir Abu S. idi. Bu şahıslar ile buluştuk. Ebu Mohamad, kardeşim Einat ile Samir'e para karşılığında böbreğini verecek iki kişi bulabileceğini söyleyip, bizden kişi başı 65 bin dolar talep etti. Ebu Mohamad'a peşinat olarak 15 bin dolar havale ettim. Tahliller için de 8 bin dolar ödedim" ifadelerini kullandı.

Mohamad Abu M. ifadesinin devamında, "Verici şahıslara para vermedik. Parayı anlaşma gereği Ebu Mohamad verecekti. Verici şahıslara 15 bin dolar vermek üzere anlaşmış. Fakat parayı nakilden sonra verecekti. Ebu Mohamad sahte pasaportları, bize 15 bin dolar karşılığında ayarladı" dedi.

İddianamede yer alan sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmezken, Adana 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde iddianame kabul edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Organ Ticareti Soruşturmasında 11 Sanığa Dava Açıldı - Son Dakika

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