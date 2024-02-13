Adana\'da özel kalem müdür vekilini öldüren şüpheli, "Öldürmek istemiyordum, sadece korkutacaktım" dedi

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Adana'da Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü öldürülen şüpheli adliyeye sevk olurken emniyetteki ifadesinde, "Öldürmek istemiyordum, sadece korkutmak istedim" dedi.

Olay, 12 Şubat günü Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'ndeki Adana Büyükşehir Belediye binasında meydana geldi. İddiaya göre, belediyeye bağlı Halk Ekmek'te çalışan Mikail Güvenir (44) Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük (40) ile konuşmak için makamına gitti. Bir süre sonra aralarında tartışma yaşanınca Mikail Güvenir yanındaki tabanca ile Samet Güdük'ü yaraladı. Mikail G., Samet Güdük'ü vurduktan sonra tabanca ile belediyenin içerisinde defalarca havaya ateş açarak binadan ayrıldı. Mikail G. akabinde bölgedeki Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Samet Güdük'ü belediyenin hemen karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Güdük kurtarılamadı.

"Sadece korkutacaktım"

Şüpheli Mikail Güvenir emniyetteki ifadesinde," Beni dolandırdı, alacağım vardı vermedi. Sinirlendim vurdum. Pişmanım, aklımda vurmak yoktu, sinirlenip vurdum. Öldürmek istemiyordum, korkutacaktım sadece" dediği öğrenildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından kasten adam öldürme suçundan adliyeye sevk oldu. - ADANA