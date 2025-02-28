Adana'da Ramazan Öncesi Fırın Denetimleri Başladı

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Adana'da zabıtadan şok denetim: Hijyene uymayan fırına ceza

Zabıta ekipleri Ramazan öncesi fırınlara şok denetim gerçekleştirdi

ADANA - Adana'da zabıta ekipleri Ramazan öncesi fırınlara şok denetim gerçekleştirdi. Denetimde uygun hijyen şartlarını sağlamayan bir fırına cezai işyem uygulanırken Ramazan ayı boyunca denetimlerin süreceği belirtildi.

Seyhan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretilen ürünleri tüketmesi adına, ilçe genelindeki fırın ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimler yaptı. İşletmelerin ruhsat kontrolüyle uygulamaya başlayan ekipler, çalışanların kılık kıyafetinden işyerindeki hijyen şartlarına kadar her ayrıntı titizlikle değerlendirdi. İşletmelerin imalathane bölümleri, depoları ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu ile ürün gramajları kontrol edildi. Mevzuata uygun olmayan bir işletmeye hijyen kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

"Ramazan öncesi bu denetimlere hız kazandırdık"

Denetimler hakkında konuşan Seyhan Belediyesi'nde görevli Gıda Mühendisi Saadet Turalar, "Rutin olarak fırın denetimleri zaten yapıyorduk ama Ramazan öncesi bu denetimlere hız kazandırdık. Bu akşam Ramazan pidesi üretimi başlayacak. Onunla ilgili, hijyen ve gramajla ilgili bilgilendirmeler yaptık. Denetimlerimiz Ramazan boyunca devam edecek" dedi.

"360 gram 25 TL"

Fırıncı Abdurrahman Günbey de Ramazan'a hazırlandıklarını Adana'da Fırıncılar Odası'nın aldığı kararla 360 gram Ramazan pidesini 25 TL'den satacaklarını belirterek, "Biz Adanalılar cömertiz" dedi.