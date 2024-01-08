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Adana'da tamirci dükkanını soyan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika
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Adana'da tamirci dükkanını soyan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

Adana'da yılbaşı sabahı gerçekleşen bir hırsızlık olayında, tamirci dükkanına giren iki hırsız, içerideki kasayı levye ile açarak 600 bin TL değerinde döviz ve elektronik eşya çaldı. Polisler, güvenlik kameraları ve operasyonla hırsızları yakaladı. Şüpheliler tutuklandı.

08.01.2024 - 10:34,
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Adana'da tamirci dükkanını soyan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

ADANA - Adana'da yılbaşı sabahı iki hırsız tamirci dükkanına girerek içerideki kasayı levye zoruyla açıp, 600 bin TL değerinde döviz ile elektronik eşya çaldı. Polisler hırsızları operasyonla yakaladı.

Olay, 1 ocak saat 04.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarındaki tamirci dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Murat A. ile Azat F. tamirci dükkanın penceresindeki şebeke demirini keserek içeri girdi. Dükkana giren şüpheliler içeride bulunan çelik kasayı levye ile zorlamaya başladı.

Yaklaşık 2 saatin sonunda şüpheliler çelik kasayı açtı. Kasa içerisinde 600 bin TL değerinde elektronik eşya dövizi çalarak kayıplara karıştı.

Yeni yılın ilk günü tatil olmasından kaynaklı işyeri sahibi İbrahim P., 2 Ocak tarihinde dükkanına geldi. İçerideki kasanın açıldığını gören İbrahim P. durumu polise ihbar etti. Bunun üzerine bölgeye Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polisler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Murat A. ve Azat F.'nin soygunu gerçekleştiğini belirledi. Önceden de hırsızlıktan kaydı bulunan şüpheliler Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde evlerine yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul ederken adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ikisi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana\'da tamirci dükkanını soyan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da tamirci dükkanını soyan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da tamirci dükkanını soyan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika
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