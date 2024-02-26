Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangında eşi ve iki oğlunu kaybeden, kendisi de yanan acılı baba, kafası ve elleri sargılı halde cenazeye katılıp, "1992'de 6'ncı kattan düştüm. O zaman ölsem bu acıyı görmezdim" diyerek ağladı.
Pekmezci Mahallesi'nde bugün sabaha karşı 04.00 sularında Mustafa Parlak'a ait 2 katlı evde elektrik kontağından kaynaklı bir yangın çıktı. Baba Mustafa Parlak yangını fark edip kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak yangın hızla büyüyerek evi tamamen sardı. O esnada evde uyuyan anne Zeynep Parlak ve oğulları Sezer ve Sefa uyanamadı. Baba panikle kendini 2. kattan aşağı attı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak aile hurdacılıkla geçimini sağladığı için evin alt katında bulunan hurdaların söndürülmesinde zorluk yaşandı. Yangından dolayı evde çökmeler de meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, gün boyu evde soğutma çalışması yapıldı. Yanan evden anne ve iki gencin cenazesi çıkarılırken, cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yangında balkondan atlayarak son anda kendini kurtaran ancak yaralanan baba Mustafa Parlak, kafası ve elleri sargılı bir halde eşi ve iki oğlunun cenazesine katıldı. Anne ve iki oğlunun yan yana defnedildiği cenaze namazı öncesi baba Parlak, "Ben 1992 yılında 6'ncı kattan düşerek ölümden döndüm. O zaman ölseydim bu acıyı görmezdim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, evi ve yakınlarını kaybeden aileye destek oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da çıkan yangında eşi ve iki oğlunu kaybeden baba acı içinde cenazeye katıldı - Son Dakika
MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak.
Kars'ta CHP'nin DEM Parti ile yaptığı ittifaktan rahatsız olduklarını dile getiren çok sayıda CHP'li, partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı. MHP rozetleri İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından takılan kişiler, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.
Avcılar'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında balkona çıkarak yardım isteyenler, dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
AK Parti Genel Merkez'de soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde dile getirdiği "Ben seçimi kazanırsam yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına pirim vermeyin" sözleriyle Yeniden Refah Partisi'ne gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi. Erdoğan, "Ben onların adını anmadım" diyerek soruyu soran muhabire "Kendine gel" uyarısında bulundu.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında Fred'i riske etmeme kararı aldı. Sakatlığını yeni atlatan oyuncu, Eryaman Stadyumu'nun zemininden ötürü kadroya alınmayacak.
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e verdiği cevapta 'Evet size kaybettireceğiz' dedi. Sakık ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Topal Osman'a bağlıyım' sözüne karşılık olarak 'Biz de Şeyh Sait, Seyit Rıza'nın torunlarıyız' ifadesini kullandı.
MKE Ankaragücü maçında tribünlere yönelik yaptığı hareket sonrası tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 1 maç men ve 19 bin 500 TL'lik para cezası aldı. Icardi'nin 1 maçlık cezasına Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'den de tepki geldi.
Konserlerine hız kesmeden devam eden Petek Dinçöz, Kıbrıs'taki konserine 4,5 milyon TL'lik takıları ve siyah özel tasarım elbisesiyle çıktı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dinçöz, bir de İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in pavyon dansını yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?