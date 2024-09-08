Sevgilisi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sevgilisi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

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Adapazarı'nda sevgilisi tarafından tabancayla başından vurulan Sehle Gündüz, hastanede yaşamını yitirdi.

08.09.2024 12:42  Güncelleme: 14:17
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sevgilisi Serdar Sert (50) tarafından tabancayla başından vurulan Sehle Gündüz'den (35) acı haber geldi.

Olay, 5 Eylül'de Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Kökçü Sokak'ta meydana geldi. İş merkezinin 2'nci katında güzellik salonu işleten Sehle Gündüz'ün iş yerinden gelen silah seslerini duyanlar polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gündüz'ü yerde tabancayla başından vurulmuş ağır yaralı buldu. Gündüz, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde entübe edildi.

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Daha önce eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk annesi Sehle Gündüz'ü öldüren Serdar Sert emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Sehle Gündüz, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Sevgilisi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sevgilisi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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