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16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü

Adıyaman'da bir şahıs, tartıştığı 16 yaşındaki çocuğu yere yatırıp üzerine çıktıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

27.12.2023 - 13:48,
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Adıyaman'da, bir şahıs 16 yaşındaki çocuğu yere yatırıp üzerine çıktıktan sonra bıçaklayarak vahşice öldürdü. Yaşanan dehşet anlar ise yakınlarda bulunan bir iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU DEFALARCA BIÇAKLADI

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Sebze Hali içerisinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen İsmail Mustafa Akkı (40), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartıştığı 16 yaşındaki Abdullah El Hamud'u yere yatırdı. Yabancı uyruklu Abdullah El Hamud'u yere yatıran İsmail Mustafa Akkı, küçük çocuğun üzerine çıkarak elindeki bıçakla defalarca bıçakladı.

Yere yatırıp üzerine çıktığı 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan dehşet anlar ise yakınlarda bulunan bir iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı. 13 yerinden bıçaklanan Abdullah El Hamud, ağır yaralandı. Çocuğu ağır yaralayan İsmail Mustafa Akkı ise yaraladığı gencin yanına uzanarak ölü numarası yaptı.

Yere yatırıp üzerine çıktığı 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Abdullah El Hamud, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yere yatırıp üzerine çıktığı 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü

ÖLÜ NUMARASI YAPTI

Olay yerinde ölü numarası yapan ve sağlık ekiplerince kent merkezinde bir hastaneye kaldırılan şahsın her hangi bir yaralanması olmadığı ve gözaltına alındığı belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yere yatırıp üzerine çıktığı 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü
16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İHA
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Adıyaman, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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