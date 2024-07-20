Adıyaman'da Eşini Öldüren Koca Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Adıyaman'da Eşini Öldüren Koca Adliyeye Sevk Edildi

Adıyaman\'da Eşini Öldüren Koca Adliyeye Sevk Edildi

Adıyaman'da, eşini canice öldürüp torbaya koyduğu cesedi bahçeye atan koca polis ekiplerince adliyeye sevk edildi. Esma Biçer'in yakınları tarafından kayıp ihbarı üzerine yapılan araştırmada, polis ekipleri torbada Esma Biçer'in cesedini buldu. Kemal Biçer ise gözaltına alındıktan sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

20.07.2024 11:43
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Adıyaman'da, eşini canice öldürüp torbaya koyduğu cesedi bahçeye atan koca polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 934 Sokak içerisinde ikamet eden 41 yaşındaki Esma Biçer, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eşi Kemal Biçer tarafından boğularak öldürülmüştü. Kemal Biçer, öldürdüğü eşi Esma Biçer'in cesedini torbaya koyarak bahçeye atmıştı. Esma Biçer'e birkaç gündür ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine geldikleri Esma Biçer'in evinin bahçesinde bulunan torbadan şüphelenerek torbayı açtı. Polis ekipleri açtıkları torba içerisinde Esma Biçer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından Esma Biçer'in cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. 3 Çocuk annesi eşini öldüren Kemal Biçer, ise polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan cani koca Kemal Biçer, daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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