Minibüs sürücüsüne dehşeti yaşattılar! Güpegündüz eşkıyalık - Son Dakika
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Minibüs sürücüsüne dehşeti yaşattılar! Güpegündüz eşkıyalık

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Adıyaman'da iki şahıs, yol verme meselesi yüzünden minibüs sürücüsü Mehmet A.'yı durdurup defalarca yumruklayarak darp etti. Özür dilemesine rağmen hakaret ve küfürlere maruz kalan sürücü, darp raporu alıp şikayetçi oldu.

Adıyaman'da, iki şahıs yol verme meselesi yüzünden durdurdukları minibüs sürücüsünü defalarca yumruklayarak darp etti. Küfür, hakaret ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar araç kamerasına yansıdı.

Minibüs sürücüsüne dehşeti yaşattılar! Güpegündüz eşkıyalık

BİR ANDA SALDIRIYA UĞRADI

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Adıyaman Otogarı yakınlarında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan Mehmet A.'yı kimliği belirsiz 2 şahıs durdurdu. Yol verme meselesi yüzünden durdurulduğu iddia edilen Mehmet A., şahıslar tarafından bir anda saldırıya uğradı. 

ÖLÜM KORKUSUYLA KARŞILIK VERMEDİ

Defalarca yumruklanan Mehmet A., özür dilemesine rağmen hem hakaretlere, hem küfürlere hem de yumruklara maruz kaldı. Defalarca yumruklanan Mehmet A., ölüm korkusuyla şahıslara karşılık vermeden özürler dileyerek olay yerinden uzaklaştı. 

Minibüs sürücüsüne dehşeti yaşattılar! Güpegündüz eşkıyalık

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yaşanan şiddet anları aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Mehmet A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek burada darp raporu aldı. Mehmet A., daha sonra polis merkezine giderek şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayı gerçekleştiren ve daha sonra kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüs sürücüsüne dehşeti yaşattılar! Güpegündüz eşkıyalık
Kaynak: İHA

Adıyaman, Güvenlik, Saldırı, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs sürücüsüne dehşeti yaşattılar! Güpegündüz eşkıyalık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    sonuç ! şahıs hala elini kolunu sallayarak geziyor 3 0 Yanıtla
  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    tek olsa tıpası yemez 2 0 Yanıtla
  • elmaalper2@gmail.com [email protected]:
    minibüsculere taksilere acımıyorum çok sorumsuzca hareket ediyorlar, birçoğu hakediyor 0 0 Yanıtla
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