Adıyaman\'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı çıkan silahlı kavgada aralarında İl Genel Meclis Üyesinin de olduğu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Kahta- Diyarbakır yolu Musa Peygamber Mezarlığı mevkiinde iddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMADA KAN AKTI

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi olduğu öğrenilen Mehmet Sait Ç. (63) ile Abdullah Ç. (47) ve Fatih Ö. (46) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.