Okula giden çocuğa başıboş köpekler böyle saldırdı

mustafa kemal ünal:

Bu mu saldırmak sizin yalan haberleriniz bıktırdı artık malum hükümete yaranmak için yapmadığınız yok birini sadece kovalamış yada öyle koşuyorlar çocukta kaçıyor saldıracak olsalar o girdiği yere de çok rahat girerler dönüp gidiyorlar bu sokaklar'daki masum canlara dokunan ölümüne sebep olan herkes bir gün gelecek hesabını verecek