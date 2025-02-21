Okula giden çocuğa başıboş köpekler böyle saldırdı - Son Dakika
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Okula giden çocuğa başıboş köpekler böyle saldırdı

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Adıyaman'da okula gitmek için yolda yürüyen çocuğa başıboş sokak köpekleri hızla koşarak saldırdı. Koşarak bir parka saklanan küçük çocuğun korku dolu anları bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Yine aynı bölgede sokak köpeklerinin yolda yürüyen iki çocuğa daha saldırdığı anlar da görüntülendi.

21.02.2025 09:28
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Adıyaman Merkez Siteler Mahallesi 20133 Sokak'ta Ay Yıldız İlkokulu yakınlarında okula gitmek için yolda yürüyen ve 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğa sokak köpekleri hızla koşarak saldırdı. Köpeklerin üzerine doğru koştuğunu gören çocuk, neye uğradığını şaşırdı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Hızla koşarak köpeklerden kaçan küçük çocuk, civarda bulunan bir parkın oyun grubu içerisine girerek kendini korumaya çalıştı. Küçük çocuğun yaşadığı korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İKİ ÇOCUĞA DAHA SALDIRDI

Küçük çocuk köpeklerin uzaklaşmasının ardından bulunduğu yerden ayrıldı. Yine aynı sokak köpekleri bu defa aynı bölgede yolda yürüyen iki çocuğa daha saldırdı.

Okula giden çocuğa başıboş köpekler böyle saldırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Okula giden çocuğa başıboş köpekler böyle saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • mustafa kemal ünal:
    Bu mu saldırmak sizin yalan haberleriniz bıktırdı artık malum hükümete yaranmak için yapmadığınız yok birini sadece kovalamış yada öyle koşuyorlar çocukta kaçıyor saldıracak olsalar o girdiği yere de çok rahat girerler dönüp gidiyorlar bu sokaklar'daki masum canlara dokunan ölümüne sebep olan herkes bir gün gelecek hesabını verecek 24 110 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Osmaniye'de zehirlenen köpeklerin haberi duyulunca yine köpeklerin kovaladığı çocuk haberleri gelmeye başladı. Biz yemiyoruz da yiyenlere afiyet olsun. 24 74 Yanıtla
  • Fevzi dikbiyik:
    ülke genelinde başı boş köpekleri toplayamayan Belediyelere Millet bir dahaki seçimlerde oy moy vermesinler olur biter 63 13 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    O çocuğun koştuğu alanlar bir zamanlar apartmandi hayat işte 8 27 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    HERHALDE BELEDİYEİLER DEVLETİN KANUNLARINI PEK FİKLEMİYORLAR 25 7 Yanıtla
  • k K:
    bu kopek saldirilarina engel olmak istemeyen saraya bu kopekleri birakmak gerekki o zaman . neyse 5 15 Yanıtla
  • Özlem ılgın:
    zehirlenen köpeklerden ve kundaklanip öldürülen teyzeden sonra tabi yandaş medyada boş durmaz. böyle boş boş haberler yapar. Allah tan da korkmuyosunuz. tek derdiniz yalakalık. yayınla bunu son dakika!!!!! 9 10 Yanıtla
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