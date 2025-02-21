Adıyaman Merkez Siteler Mahallesi 20133 Sokak'ta Ay Yıldız İlkokulu yakınlarında okula gitmek için yolda yürüyen ve 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğa sokak köpekleri hızla koşarak saldırdı. Köpeklerin üzerine doğru koştuğunu gören çocuk, neye uğradığını şaşırdı.
Hızla koşarak köpeklerden kaçan küçük çocuk, civarda bulunan bir parkın oyun grubu içerisine girerek kendini korumaya çalıştı. Küçük çocuğun yaşadığı korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Küçük çocuk köpeklerin uzaklaşmasının ardından bulunduğu yerden ayrıldı. Yine aynı sokak köpekleri bu defa aynı bölgede yolda yürüyen iki çocuğa daha saldırdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Okula giden çocuğa başıboş köpekler böyle saldırdı - Son Dakika
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