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Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim - Son Dakika
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Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim

Afyonkarahisar'da eski eşi ile birlikte 4 kişiyi öldüren Mert Muharrem T. ifadesinde vahşet anlarını anlattı. Zanlı ifadesinde, eşinin ailesinin evine gittiğini ve aracın camına vurmalarına öfkelenip ateş açtığını söyledi.

Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim
22.12.2023 - 15:24,  Güncelleme: 16:20
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Afyonkarahisar'da eski eşi ile birlikte 4 kişiyi öldüren şahıs saklandığı barakada yakalandı. Şahıs ifadesinde, konuşmak için gittiği eşinin ailesinin kullandığı aracın camlarına vurmasına öfkelenip ateş açtığını söyledi.

4 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KAYIPLARA KARIŞTI

19 Aralık'ta Çayırbağ beldesinde gece geç saatlerde Mert Muharrem T. (25), boşanma aşamasında olduğu Havva Nur T. (24), babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış'ı pompalı tüfekle evlerinin önünde öldürdü. Mert Muhammet T., aile üyelerinin üzerine yaklaşık 10 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan aile üyeleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğunu göremeyen eski eş katliam yapmıştı... 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
Mert Muhammet T.

BARAKADA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan katil zanlısı Mert Muhammet T., merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada jandarmanın takibi sonrası yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs 20 Aralık'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuğunu göremeyen eski eş katliam yapmıştı... 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
Baba Adem Şenol

ARACIN CAMLARINI YUMRUKLADIKLARI İÇİN ATEŞ ETMEYE BAŞLAMIŞ

Olay sonrası cinayet zanlısı Mert Muharrem T.'nin ifadesine ulaşılırken, zanlı cinayet anında yaşananları anlattı. Mert Muharrem T. ifadesinde, olay yerine eşi ile görüşmek için gittiğini ve eşi ile kapı önünde konuşurken aile üyelerinden birisinin kendilerini cep telefonu ile kayıt altına aldığını ifade etti. Zanlının, sonrasında gitmek için geldiği minibüse bindiğini ancak aile üyelerinin aracın camlarını yumruklaması üzerine elinde tüfekle aşağı inerek ateş etmeye başladığını söylediği öne sürüldü.

Katil zanlısı Mert Muharrem T. ile öldürdüğü eşi Havva Nur T. arasında Afyonkarahisar 3. Aile Mahkemesinde görülen dava 21 Şubat 2024'e ertelendi. 21 Şubat'ta görülecek duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Çocuğunu göremeyen eski eş katliam yapmıştı... 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
Havva Nur T.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • salihb: İdam şart bu ülkede artık Yanıtla 0 0

Havva Nur, Çayırbağ, Aralık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim - Son Dakika


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