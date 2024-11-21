Ağrı\'da Kavga: 5 Yaralı

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Ağrı'da silahlı ve sopalı kavga: 5 yaralı

AĞRI - Ağrı'da iki aile arasında eski bir husumet nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Ağrı il merkezindeki Vali Konağı Caddesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki bir minibüste bulunan kişiler ile husumetli oldukları diğer aile bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, onlarca kişinin karıştığı kavgada silah ve sopalar kullanıldı. Kavgada H.Y., A.Y., Y.Y., T.Y. ve M.T. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Kavgayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.