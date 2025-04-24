Ağrı\'daki Cinayet Şüphelisi Edremit\'te Yakalandı

Ağrı'da cinayet işleyen ve hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 77 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs Edremit'te polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Ağrı Adli makamlarınca birden fazla kişinin kasten öldürülmesi suçundan 2018 yılından itibaren 7 yıldır aranan ve hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 77 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K. Balıkesir'in Edremit ilçe Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yapmış çalışmalar sonucunda Edremit İlçesinde saklandığı adrese yönelik yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR