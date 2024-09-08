AK Partili Ensarioğlu, açık açık itiraf etti: Bilip de söylemememiz gereken şeyler var - Son Dakika
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AK Partili Ensarioğlu, açık açık itiraf etti: Bilip de söylemememiz gereken şeyler var

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AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından katıldığı canlı yayında çarpıcı ifadeler kullandı. Ensarioğlu, ''Bizlerin bazen bilmediği bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas olduğu için onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz.'' dedi.

08.09.2024 19:43
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8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra bulunurken, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, katıldığı canlı yayında ilginç sözler sarf etti. Ensarioğlu, "Bizlerin bazen bilmediği bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas olduğu onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

NARİN'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kayıplara karışan Narin Güran'ı arama çalışmaları, 19 gününde sona erdi. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

AK Partili Ensarioğlu, açık açık itiraf etti: Bilip de söylemememiz gereken şeyler var

AK PARTİLİ ENSARİOĞLU: BİLİP DE SÖYLEMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR

Narin'in ölümüyle ilgili şüphelerin toplandığı aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Sözcü TV canlı yayınında aile ile ilgili ilginç ifadeler kullandı. Aileyi üzecek şeyler söylemek istemediklerini belirten Ensarioğlu, "Soruşturmada gizlilik var. Son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas olduğu için onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz." dedi.

"SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Daha sonra bir açıklama daha yapan Ensarioğlu, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Ensarioğlu şöyle konuştu: "Bu meselenin ortaya çıkartılması için güçlü bir irade veriyoruz. Konunun hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını istiyoruz. Yalnızca şüphelendiğimiz konuları gizlilik kararı olduğu için konuşmamanın doğru olduğunu ifade etmek istedim. Sözlerim yanlış anlaşıldı. Bu meseleyi manipüle etmek hiç kimsenin haddi değildir.

"BAŞKA GÖZALTILAR DA OLACAKTIR"

Başka gözaltılar da olacaktır. Soruşturmanın gizliliği ve selameti açısından konuşamıyoruz. Şu anda da sonuca ulaşmak üzereyiz. 1-2 gün içinde tüm detaylarıyla konu aydınlatılıp mesele aydınlatılır.

"AİLE İÇİNDEN CİNAYETİN İŞLENMİŞ OLMASI AKLA DAHA YATKIN GELİYOR"

Dede benim rahmetli arkadaşımdı şu an hayatta değil. Aile içinden bu cinayetin işlenmiş olması akla daha yatkın geliyor. Tutuklanan amcanın ifadeleri, ifadelerinde çelişkiler ve suskunluğu var. Bütün bunların delillendirilmesi lazım ama. Adli tıp kurumu titizlikle çalışıyor ve sonuca da hızlıca ulaşacaklardır."

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

AK Partili Ensarioğlu, açık açık itiraf etti: Bilip de söylemememiz gereken şeyler var

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

AK Partili Ensarioğlu, açık açık itiraf etti: Bilip de söylemememiz gereken şeyler var

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Son Dakika 3.Sayfa AK Partili Ensarioğlu, açık açık itiraf etti: Bilip de söylemememiz gereken şeyler var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • KADİR TOK: Ulan sorumlu zaten aile. Bunu mu bilip söyleyemiyorsun 690 15 Yanıtla
    huseyin ergun: Söylemek değil söyleyememek 2 0
  • Oooo: Ne biliyorsan söyleyeceksin Galip Bey Üzülecek diye korktuğun kişiler acıdı mı yavrumuza? 643 10 Yanıtla
    Emir Kozcu: Bey mi insan olana bey denir. 5 0
  • Mehmet Yılmaz: bilip söylememek suça ortak olmaktır 597 11 Yanıtla
    Mert kursun : ögrenınce merakınmı gidecek savcı hakim biliyor medyadan gizleniyor demek istiyor 2 2
  • Ali Mutlu: Oy için yapamayacak şeyimiz yok diyor. 515 42 Yanıtla
  • Harun Çelik: Ne demiştim yetkililer her şeyi biliyor kız çok önceden bulundu güvenlik önlemleri alındı ve bulundu açıklaması pazar sabahına bırakıldı tüm yetkililer sürekli çelişkili konuştu çünkü 411 27 Yanıtla
    MERAK Ettiğimden?: Niye pazar sabahına bırakıldı pazarın ne kerameti var 3 0
  • SAVİDE ALBUZ: Aile bireyleri tutuklanmıştır. Bu aşamada hala aile neden korunmaya çalışılıyor. 371 7 Yanıtla
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