AK Partili Ensarioğlu, açık açık itiraf etti: Bilip de söylemememiz gereken şeyler var

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8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra bulunurken, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, katıldığı canlı yayında ilginç sözler sarf etti. Ensarioğlu, "Bizlerin bazen bilmediği bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas olduğu onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

NARİN'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kayıplara karışan Narin Güran'ı arama çalışmaları, 19 gününde sona erdi. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

AK PARTİLİ ENSARİOĞLU: BİLİP DE SÖYLEMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR

Narin'in ölümüyle ilgili şüphelerin toplandığı aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Sözcü TV canlı yayınında aile ile ilgili ilginç ifadeler kullandı. Aileyi üzecek şeyler söylemek istemediklerini belirten Ensarioğlu, "Soruşturmada gizlilik var. Son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas olduğu için onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz." dedi.

"SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Daha sonra bir açıklama daha yapan Ensarioğlu, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Ensarioğlu şöyle konuştu: "Bu meselenin ortaya çıkartılması için güçlü bir irade veriyoruz. Konunun hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını istiyoruz. Yalnızca şüphelendiğimiz konuları gizlilik kararı olduğu için konuşmamanın doğru olduğunu ifade etmek istedim. Sözlerim yanlış anlaşıldı. Bu meseleyi manipüle etmek hiç kimsenin haddi değildir.

"BAŞKA GÖZALTILAR DA OLACAKTIR"

Başka gözaltılar da olacaktır. Soruşturmanın gizliliği ve selameti açısından konuşamıyoruz. Şu anda da sonuca ulaşmak üzereyiz. 1-2 gün içinde tüm detaylarıyla konu aydınlatılıp mesele aydınlatılır.

"AİLE İÇİNDEN CİNAYETİN İŞLENMİŞ OLMASI AKLA DAHA YATKIN GELİYOR"

Dede benim rahmetli arkadaşımdı şu an hayatta değil. Aile içinden bu cinayetin işlenmiş olması akla daha yatkın geliyor. Tutuklanan amcanın ifadeleri, ifadelerinde çelişkiler ve suskunluğu var. Bütün bunların delillendirilmesi lazım ama. Adli tıp kurumu titizlikle çalışıyor ve sonuca da hızlıca ulaşacaklardır."