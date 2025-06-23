Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Anne, çocuklarını böyle oyalamış

3 çocuk annesi Rabia B. (50), daha öncesinden tartışma yaşadığı kızı Cemre B.'yi (25) boğarak öldürdü. Daha sonra kendisini polise ihbar eden anne Rabia B. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

GEÇ GELDİĞİ İÇİN KIZIYLA TARTIŞIYORMUŞ

Yaşanan cinayetin detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre 3 çocuk annesi Rabia B., kızı Cemre B. ile zaman zaman eve geç geldiği gerekçesiyle tartıştığı öğrenildi.

CESEDİ ODAYA KİLİTLEYİP SORANLARA "GELMEDİ" DEMİŞ

Anne kız arasında yaşanan son tartışmanın ardından anne Rabia B., kızı Cemre B.'yi odasında boğarak öldürdü. Cesedi odaya kilitleyen anne Rabia B., ablalarını soran kardeşlere ise "Ablanız eve gelmedi" dediği öğrenildi. Yaklaşık 18 saat boyunca bekleyen Rabia B. daha sonra 112 Acil Servis'i arayarak kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler Cemre B.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken Rabia B. gözaltına alındı.

NASIL BOĞDUĞU OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK

Cemre B.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken boğulma şekli ve olay anına ilişkin detayların, otopsi raporuyla netleşeceği öğrenildi.