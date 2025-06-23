Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Anne, çocuklarını böyle oyalamış - Son Dakika
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Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Anne, çocuklarını böyle oyalamış

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Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Anne, çocuklarını böyle oyalamış
23.06.2025 14:10  Güncelleme: 14:34
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Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Anne, çocuklarını böyle oyalamış
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen olayda kızını öldüren anne, cesedi odaya kilitledikten sonra ablalarını soran diğer kızlarına ise "Ablanız eve gelmedi" dediği öğrenildi.

3 çocuk annesi Rabia B. (50), daha öncesinden tartışma yaşadığı kızı Cemre B.'yi (25) boğarak öldürdü. Daha sonra kendisini polise ihbar eden anne Rabia B. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

GEÇ GELDİĞİ İÇİN KIZIYLA TARTIŞIYORMUŞ

Yaşanan cinayetin detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre 3 çocuk annesi Rabia B., kızı Cemre B. ile zaman zaman eve geç geldiği gerekçesiyle tartıştığı öğrenildi.

CESEDİ ODAYA KİLİTLEYİP SORANLARA "GELMEDİ" DEMİŞ

Anne kız arasında yaşanan son tartışmanın ardından anne Rabia B., kızı Cemre B.'yi odasında boğarak öldürdü. Cesedi odaya kilitleyen anne Rabia B., ablalarını soran kardeşlere ise "Ablanız eve gelmedi" dediği öğrenildi. Yaklaşık 18 saat boyunca bekleyen Rabia B. daha sonra 112 Acil Servis'i arayarak kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler Cemre B.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken Rabia B. gözaltına alındı.

Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Çocuklarını böyle oyalamış

NASIL BOĞDUĞU OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK

Cemre B.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken boğulma şekli ve olay anına ilişkin detayların, otopsi raporuyla netleşeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Anne, çocuklarını böyle oyalamış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Deniz Kisa:
    Ekonomik nedenlerden dolayi ulkede insanlar mutsuz ve umudsuz 64 125 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Allah kimseyi evladı ile imtihan etmesin zor bir durum 142 2 Yanıtla
  • Kayra D723:
    Yani ekonomik nedenler den dolayı annenin çocuğuna kıyması normalmi geldi sana deniz kısa nasıl bir anne evladına kıyar işiniz gücünüz herşeyi siyasete bağlamak 93 20 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    insanlar artık çocuk yapmaya korkuyor söz dinlemiyorlar baş edemiyorsun. 76 5 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Kayra D723 bu sene kaldigim oturdugum ilce de 4 kadin ølduruldu veya intar ettiler yuzde yuz ekonomik nedenlerle ulkede insanlar mutsuz ve umutsuz 12 31 Yanıtla
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