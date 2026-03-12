Alzheimer anne oğlunu unuttu, sokakta kalan oğlu için ekipler seferber oldu

Aksaray'da Alzheimer hastası annesiyle birlikte yaşayan adam, annesinin kendini unutması ve evin kapısını açmaması sonucu sokakta kaldı. Gece yarısı seferber olan polis ve itfaiye ekipleri dışarıda kalan adamı balkondan içeriye soktu. Saatler geçmesine rağmen yine oğlunu tanımayan kadın, ekiplerin yanında oğlunu tekrar evden kovdu. Adamın itfaiye merdiveninden balkona girmesi ve annenin oğlunu kovması kameralara yansıdı.

Olay, Dere Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan Burak Reis Apartmanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olan annesi Zarife Ergün (80) ile birlikte yaşayan Rahim Ergün (53), annesinin rahatsızlığından dolayı birçok kez sokakta kaldı. Gece yarısı yine aniden rahatsızlığı baş gösteren yaşlı kadın oğlunu unuttu. Eve gelen oğlu annesinin kapıyı açmaması sonucu sokakta kalırken, saatlerce annesine kendini hatırlatmaya çalışan adam, annesinin ikna olmaması ve kapısı açmaması sonucu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Daha öncede birçok kez itfaiye ve polis ekipleriyle eve giren adamın imdadına yine polis ve itfaiye ekipleri yetişti. Olay yerine gelen polis ekipleri bir süre kapıdan yaşlı kadına kapıyı açtırmaya çalıştı. Ancak kadının bir türlü kapıyı açmaması sonucu polis ekipleri de pes ederek devreye itfaiye ekipleri girdi.

Polis ekipleri yol ve çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri itfaiye araç merdiveniyle apartmanın 2. katındaki dairesinin balkonuna ulaştı. Ancak bu sırada balkona çıkan yaşlı kadın itfaiye merdivenini de kabul etmeyerek ekipleri kovmaya çalıştı. Yaşlı kadının oğlu, itfaiye merdiveni kafesinden açık olan cam balkonun penceresine atlayarak içeriye girmeyi başardı. Annesine kendini hatırlatmaya çalışan adam yine başarılı alamayınca devreye polis ekipleri girdi. Yaşlı kadın oğlunu tekrar dışarıya attı. Yaşanan o anlar anbean kameralara yansıdı. Ardından polis kadının evine girerek kadını ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra kendine gelen kadın oğlunu hatırlayarak eve aldı. Ekipler de rahat bir nefes alarak olay yerinden ayrıldı.

Yaşadığı olayı anlatan Rahim Ergün, "Annem Alzheimer hastası olduğu için beni tanımıyor. Kapıyı kilitliyor, beni içeri almıyor ama 2 saat sonra tekrar kapıyı açıyor. Açmadığı zaman da itfaiye polis çağırıyorum, o şeklide giriyorum eve" dedi. - AKSARAY