Alzheimer anne oğlunu unuttu, sokakta kalan oğlu için ekipler seferber oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alzheimer anne oğlunu unuttu, sokakta kalan oğlu için ekipler seferber oldu

Alzheimer anne oğlunu unuttu, sokakta kalan oğlu için ekipler seferber oldu
12.03.2026 21:24  Güncelleme: 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da Alzheimer hastası bir kadın, evin kapısını açmayı reddedince oğlu sokakta kaldı. Gece yarısı polis ve itfaiye ekipleri devreye girerek adamı balkondan içeri almaya çalıştı. Annesinin kendisini unuttuğunu ifade eden oğul, durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Olay, kadının kendisini hatırlamasıyla son buldu.

Aksaray'da Alzheimer hastası annesiyle birlikte yaşayan adam, annesinin kendini unutması ve evin kapısını açmaması sonucu sokakta kaldı. Gece yarısı seferber olan polis ve itfaiye ekipleri dışarıda kalan adamı balkondan içeriye soktu. Saatler geçmesine rağmen yine oğlunu tanımayan kadın, ekiplerin yanında oğlunu tekrar evden kovdu. Adamın itfaiye merdiveninden balkona girmesi ve annenin oğlunu kovması kameralara yansıdı.

Olay, Dere Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan Burak Reis Apartmanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olan annesi Zarife Ergün (80) ile birlikte yaşayan Rahim Ergün (53), annesinin rahatsızlığından dolayı birçok kez sokakta kaldı. Gece yarısı yine aniden rahatsızlığı baş gösteren yaşlı kadın oğlunu unuttu. Eve gelen oğlu annesinin kapıyı açmaması sonucu sokakta kalırken, saatlerce annesine kendini hatırlatmaya çalışan adam, annesinin ikna olmaması ve kapısı açmaması sonucu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Daha öncede birçok kez itfaiye ve polis ekipleriyle eve giren adamın imdadına yine polis ve itfaiye ekipleri yetişti. Olay yerine gelen polis ekipleri bir süre kapıdan yaşlı kadına kapıyı açtırmaya çalıştı. Ancak kadının bir türlü kapıyı açmaması sonucu polis ekipleri de pes ederek devreye itfaiye ekipleri girdi.

Polis ekipleri yol ve çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri itfaiye araç merdiveniyle apartmanın 2. katındaki dairesinin balkonuna ulaştı. Ancak bu sırada balkona çıkan yaşlı kadın itfaiye merdivenini de kabul etmeyerek ekipleri kovmaya çalıştı. Yaşlı kadının oğlu, itfaiye merdiveni kafesinden açık olan cam balkonun penceresine atlayarak içeriye girmeyi başardı. Annesine kendini hatırlatmaya çalışan adam yine başarılı alamayınca devreye polis ekipleri girdi. Yaşlı kadın oğlunu tekrar dışarıya attı. Yaşanan o anlar anbean kameralara yansıdı. Ardından polis kadının evine girerek kadını ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra kendine gelen kadın oğlunu hatırlayarak eve aldı. Ekipler de rahat bir nefes alarak olay yerinden ayrıldı.

Yaşadığı olayı anlatan Rahim Ergün, "Annem Alzheimer hastası olduğu için beni tanımıyor. Kapıyı kilitliyor, beni içeri almıyor ama 2 saat sonra tekrar kapıyı açıyor. Açmadığı zaman da itfaiye polis çağırıyorum, o şeklide giriyorum eve" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Aksaray, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alzheimer anne oğlunu unuttu, sokakta kalan oğlu için ekipler seferber oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi
İran Daimi Temsilcisi BMGK’da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık İran Daimi Temsilcisi BMGK'da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık
Erbil’e saldırı Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi Erbil'e saldırı! Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
İranla savaş devam ederken Trump’ın keyfi yerinde İranla savaş devam ederken Trump'ın keyfi yerinde

22:06
Şap hastalığı onları da etkiledi Erkenden inzivaya çekildiler
Şap hastalığı onları da etkiledi! Erkenden inzivaya çekildiler
21:16
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
21:16
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu
Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
20:59
ABD’de sinagoga saldırı
ABD'de sinagoga saldırı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
20:26
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 22:19:16. #7.12#
SON DAKİKA: Alzheimer anne oğlunu unuttu, sokakta kalan oğlu için ekipler seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.