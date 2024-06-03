Aksaray'da kadına şiddet: Ağlayan kadını sürükleye sürükleye araca götürdü - Son Dakika
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Aksaray'da kadına şiddet: Ağlayan kadını sürükleye sürükleye araca götürdü

Aksaray'da bir sürücü, araçtan inip kaçmaya çalışan kadını refüjde yakalayarak darp etti ve zorla araca bindirmeye çalıştı. Kadının direnmesine rağmen şiddet uygulayan şahıs, kadını sürükleye sürükleye araca doğru götürdü. Olayın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi ve olayın detayları araştırılıyor.

03.06.2024 23:19
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Aksaray'da kadına şiddet: Ağlayan kadını sürükleye sürükleye araca götürdü

AKSARAY - Aksaray'da araçtan inip kaçmak isteyen kadını refüjde yakalayan şahıs ağlayarak "Bırak beni" diye yalvaran kadını sürükleye sürükleye zorla arabaya bindirmeye çalıştı.

Olay akşam saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar sitesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre kavşakta bekleyen bir sürücü araçtan inerek kaçmaya çalışan kadını refüjde yakalayarak darp etmeye başladı. Ağlayarak "Bırak beni" diye yalvaran kadını zorla araca bindirmeye çalışan şahıs kadının araca binmek istememesi üzerine zorla müdahale ederek araca doğru götürmek istedi. Bunla da yetinmeyen sürücü kadının üzerinin açılmasına bile aldırış etmeden kadını sürükleye sürükleye 68 ES 022 plakalı araca doğru götürdü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler burada kesilirken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken olayın ne ve nasıl olduğu emniyet güçlerince araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da kadına şiddet: Ağlayan kadını sürükleye sürükleye araca götürdü - Son Dakika

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