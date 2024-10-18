6 kişiye mezar olan otobüsün şoförü: Sabah güneşi gözümü aldı, şarampole uçtuk - Son Dakika
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6 kişiye mezar olan otobüsün şoförü: Sabah güneşi gözümü aldı, şarampole uçtuk

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Aksaray-Ankara kara yolunda bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı. Korkunç kazanın ardından olay yerindeki basın mensuplarına konuşan otobüs şoförü Nurhan Hazer "Sabah güneşi gözümü aldı, hafif değdi bariyerlere. Kurtarayım derken şarampole uçtuk" dedi.

18.10.2024 13:19
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Aksaray'da tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen ve 6 kişinin öldüğü, 34 kişinin de yaralandığı kaza sonrası konuşan otobüs şoförü Nurhan Hazer, "Sabah güneşi gözümü aldı, hafif değdi bariyerlere. Kurtarayım derken şarampole uçtuk" dedi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray- Ankara Kara yolu Acıpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Bandırma'dan yola çıkan Nurhan Hazer (60) idaresindeki 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yaklaşık 70 metre sürüklenerek şarampole devrildi.

6 KİŞİ ÖLDÜ 34 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 24'ü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 10'u ise özel hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden 6 kişinin kimlik tespit çalışmaları devam ederken cenazeler otopsi için morga kaldırıldı.

6 kişiye mezar olan otobüsün şoförü: Sabah güneşi gözümü aldı

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Aksaray-Ankara karayolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

6 kişiye mezar olan otobüsün şoförü: Sabah güneşi gözümü aldı

"KURTARAYIM DERKEN ŞARAMPOLE UÇTUK"

Kaza sonrası olay yerindeki basın mensuplarına konuşan otobüs şoförü Nurhan Hazer "Sabah güneşi gözümü aldı, hafif değdi bariyerlere. Kurtarayım derken şarampole uçtuk" dedi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan bazı yaralılar ise emniyet kemeri sayesinde kurtulduklarını söyledi.

6 kişiye mezar olan otobüsün şoförü: Sabah güneşi gözümü aldı
6 kişiye mezar olan otobüsün şoförü: Sabah güneşi gözümü aldı, şarampole uçtuk
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 6 kişiye mezar olan otobüsün şoförü: Sabah güneşi gözümü aldı, şarampole uçtuk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    uyukladim demiyor sanki hiç birşey olmamış gibi anlatıyor katil şöfer insanlarin ocağını sondurdun 113 4 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Yaşça büyüksün muhtemelen söförlük tecrüben fazladır.sabah veya akşam göze günes düşmesin diye otobüslerde güneşlik perde var.bence günes değil sanki uyku problemi var gibi 97 1 Yanıtla
  • Muhammet özmen:
    Güneş gözlüğü yok muydu yazık 6 kişi Pisi pisine öldü senin yüzünden 51 0 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    ilk defamı güneşi gördün 50 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Şimdi de güneş suçlu oldu.Uyudum demiyorda... 36 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Suçlu sabah güneşiymiş öylemi şoförün suçu yokmuş 25 0 Yanıtla
  • Muhammet Karaçam:
    BU SAATLERDE UYKU ÇOK BASTIRIR DAYI. GİDEN CAN GERİ GELMİYOR. EĞER ÜÇKAĞIT HİLE VARSA BELKİ BU DÜNYADA YIRTTIN AMA AHİRET VAR UNUTMA 22 0 Yanıtla
  • şakir:
    7 ölüm 34 yaralı sofor pısmıs kelle gıbı sabah gunesı gozume dustu masalı adama bısey olmamıs cızık bıle yok enteresan 12 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    Bundan sonra o güneşi hiç göremezsin içerde insAllah.. 12 0 Yanıtla
  • Roman Reigns:
    Sabah güneşinden şey yapamadım efenim kusura bakmayın 5 0 Yanıtla
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