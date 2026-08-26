Alkollü değil ama jant cezası yedi - Son Dakika
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Alkollü değil ama jant cezası yedi

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Aksaray'da kadın sürücüyü takip ettiği ve tehlikeli araç kullandığı şeklindeki ihbarların ardından bekçilerin durdurduğu sürücü, yasal sınır altında 0.12 promil alkollü çıkarken, aracına uygunsuz lastik ve jant takmaktan 5 bin lira ceza yedi. Askeri personel olduğunu iddia eden sürücü, cezadan kurtulamadı.

Aksaray'da tehlikeli araç kullanma ihbarı üzerine durdurulan sürücünün alkolü sınırın altında çıktı; ancak uygunsuz lastik ve jant taktığı için 5 bin lira ceza kesildi. Askeri personel olduğunu söylese de cezadan kurtulamadı.

İHBAR GELİNCE BEKÇİLER DURDURDU

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre polis, bir kadın sürücüyü takip ettiği ve sürekli olarak tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine birçok ihbarda bulunduğu 68 ADM 021 aracın peşine düştü. Cadde üzerinde devriye atan bekçiler kısa sürede aracı cadde üzerinde durdurdu.

Alkollü değil ama jant cezası yedi

UYGUNSUZ LASTİK VE JANTTAN CEZA KESİLDİ

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen A.K. (22) isimli sürücü olay yerine çağırılan trafik ekiplerince de alkol muayenesinden geçirildi. Muayenede 0.12 promil yasal sınırın altında alkollü çıkan sürücünün aracında yapılan incelemede uygunsuz lastik ve jant olduğu tespit edildi.

Alkollü değil ama jant cezası yedi

Bunun üzerine sürücüye 5 bin lira para cezası kesildi. Ceza işlemleri yapılırken sürücü, basın mensuplarına, "Çekmeyin beni askeri personelim" dedi. Polis memurlarına da dil döken sürücü cezadan kurtulamadı.

Alkollü değil ama jant cezası yedi
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Güncel, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü değil ama jant cezası yedi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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