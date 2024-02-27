Boşanma aşamasındaki adam eşini vurup intihar etti

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Sakarya Akyazı'da bir adam dehşet saçtı. Boşanma aşamasındaki olduğu kadının baba evine giden şahıs, silahla önce genç kadını daha sonra da kendisini vurdu. Feci olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

EŞİNİN BABAEVİNE GİDEREK TARTIŞTI

Taşyatak Mahallesi'nde yaşanan olayda Ali Rıza Aslan isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Hatun Aslan'ın (Ekrem) baba evine gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma esnasında Ali Rıza Aslan, silahla önce boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Hatun Aslan'ı sonrasında ise kendisini vurdu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Silah sesleri üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Öte yandan, hayatını kaybeden genç kadının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, "Yapmacık olup sevilmektense, kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim. Terazi var, tartı var her şeyin bir vakti var" son paylaşımları ise dikkatlerden kaçmadı.