Alanya'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polisin takibi sonucu yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polisin takibi sonucu yakalandı

Alanya\'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polisin takibi sonucu yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, polis tarafından takip edilerek yakalandı. Polisin motosikletiyle önünü kesip durdurmaya çalıştığı sürücü, kaçmaya çalışınca polis zor anlar yaşadı. Olay anları kameralara yansıdı.

10.02.2024 22:14
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, polisin takibi sonucunda yakalandı. Polisin motosikletiyle önünü kesip durdurduğu motosiklet sürücüsü, yine kaçmaya çalışınca polis zor anlar yaşadı. Bir eliyle kendi motosikletini tutmaya çalışan polisin, diğer eliyle yakaladığı motosikletliyi bırakmayıp durdurmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, Şekerhane Mahallesi Tevfikiye Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, polisin dur ihtarına uymayan 07 BCC 199 plakalı motosikleti kullanan, ismi henüz öğrenilemeyen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polisten kaçmaya başladı. Polisin peşinde olduğu motosikletli sürücü Fatih Sokak'tan Tevfikiye Caddesi'ne çıktığı sırada dengesini kaybederek 07 NA 2896 plakalı Audi marka otomobile çarparak durabildi. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler kaçan sürücüyü motosikletin devrildiği noktada yakaladı. Ancak motosikletten inmeyen sürücü, trafik polisi motosikletinden inmeden kaçmaya çalışınca,motorize trafik polisinin müdahalesiyle karşılaştı. Bir eliyle kendi motosikletini kontrol etmeye çalışan trafik polisi, diğer eliyle ensesinden tuttuğu motosiklet sürücüsünü bırakmadı. Polisin tutmaya çalışmasına rağmen motosikletin gazına yüklenip kaçmaya çalışan şüpheli, vatandaşların da devreye girmesiyle hareket edemedi. Şüpheliyi bırakmadan motosikletinden inen trafik polisi, yine ısrarla kaçmaya çalışan sürücüyü yere yatırıp etkisiz hole getirdi. Gene takviye ekiplerle gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polisin takibi sonucu yakalandı - Son Dakika


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