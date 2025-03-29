Alanya'da Kaçan Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
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Alanya'da Kaçan Sürücü Kaza Yaptı

Alanya\'da Kaçan Sürücü Kaza Yaptı

Alanya'da polis 'dur' ihtarına uymayan sürücü, ters yönde giderken başka bir araca çarptı.

29.03.2025 14:14
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Antalya'nın Alanya ilçesinde dün meydana gelen ve polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yönden kaçmaya çalışırken başka araçla çarpışınca yakalanan sürücünün o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Zamanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa B. (42) yönetimindeki 34 DZK 55 plakalı Tofaş marka otomobil, Alanya ilçe merkezindeki polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Mersin istikametine doğru ters yönde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen İsa A. (37) yönetimindeki 07 BCJ 834 plakalı Volkswagen marka araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Otomobil sürücüsü Mustafa B'nin (42) aracının muayenesiz olduğu ve 1.94 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yolda kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mustafa B. (42) kazada hafif yaralanırken diğer otomobil sürücüsü İsa A. ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, ters istikametten giden otomobil sürücüsü Mustafa B'nin (42) kaçış görüntüleri ve ayrıca kaza sonrası çevredeki vatandaşların kaza yerine koşmaları güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Kaçan Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika

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