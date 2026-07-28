Tur teknesi çalışanlarının birbirine girdiği kavga anı görüntülendi - Son Dakika
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Tur teknesi çalışanlarının birbirine girdiği kavga anı görüntülendi

Tur teknesi çalışanlarının birbirine girdiği kavga anı görüntülendi
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Antalya Alanya'da iki tur teknesi çalışanları arasında çıkan kavga sonrası belediye ekipleri harekete geçti. Olayın ardından kavgaya karışan iki tur teknesi mühürlenirken işletmelere idari işlem uygulandı. Belediye Başkanı, huzuru bozan davranışlara müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki tur teknesinin çalışanları arasında çıkan kavga sonrası belediye ekipleri harekete geçti. Olayın ardından yapılan incelemede çalışanlarının kavgaya karıştığı belirlenen iki tur teknesi mühürlenirken, işletmelere idari işlem uygulandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Alanya İskele Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki tur teknesinin çalışanları arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede, bölgede bulunan bir turist tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin ardından harekete geçen Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kavgaya karıştığı tespit edilen iki tur teknesi mühürlenerek geçici süreyle ticari faaliyetten men edildi. İşletmeler hakkında ayrıca idari işlem uygulandı.

"Huzuru bozan hiçbir davranışa taviz vermeyeceğiz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya'nın dünyanın dört bir yanından misafir ağırlayan önemli bir turizm kenti olduğuna dikkat çekerek, "Alanya'da huzursuzluk oluşturan, kamu düzenini bozan ve kentimizin imajına zarar veren hiçbir davranışa müsamaha göstermeyeceğiz. Kuralları ihlal eden, disiplinsizliğe neden olan durumlarda yasal çerçevede gereken işlemler kararlılıkla uygulanacaktır. Alanya'nın huzurunu, güvenliğini ve saygınlığını korumak bizim önceliğimizdir. Zabıta personelimiz, kent genelinde denetimlerini sürdürmektedir. Kamu düzenini tehdit eden her türlü olumsuzluğa karşı aynı kararlılıkla hareket ediyor, güvenlik güçleriyle iş birliği içerisinde çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, Alanya, Turizm, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tur teknesi çalışanlarının birbirine girdiği kavga anı görüntülendi - Son Dakika

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